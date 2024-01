Dana Roba s-a infectat cu norovirus. Make-up artista abia se ține pe picioare: ”Îți ia puterile”

Dana Roba (31 de ani) trece printr-o perioadă delicată. Make-up artista le-a mărturisit fanilor din mediul online că se confruntă cu anumite probleme de sănătate după ce s-a infectat cu norovirus – un virus destul de comun care nu este înrudit cu gripa.

Absentă o perioadă destul de lungă de timp de pe rețelele de socializare, Dana Roba și-a îngrijorat comunitatea de fani de pe Instagram. Make-up artista le-a mărturisit fanilor cu ce probleme de sănătate se confruntă, dar și cum face față infectării cu norovirus.

Recent, Dana Roba a mărturisit că face cu greu față unui virus contagios. Este vorba despre norovirus, boală care se manifestă destul de agresiv în corpul uman. Make-up artista le-a mărturisit internauților că trece prin stări greu de descris: deshidratare puternică, vărsături, dureri de cap, dureri abdominale, dureri de stomac și o stare generală de neputință. Pentru ameliorarea simptomelor, vedeta a cerut ajutorul unei asistente medicale care îi va prescrie un tratament medicamentos special, dar și o perfuzie pentru hidratarea organismului. Din confortul casei sale, vedeta și-a liniștit fanii de pe Instagram.

„Vreau să vă spun că nu sunt bine. Am luat norovirus de la fetițele mele, ele au adus de la școală. Adică vărsături foarte abundente și dureri de cap, dureri abdominale, dureri de stomac. Va rog să citiți pe Google ce înseamnă. O deshidratare puternică. Este un virus foarte urat și îți ia toate puterile.Vreau să vă spun că am o stare de neputință. Nu pot să stau în picioare nici măcar 5 minute, mă simt foarte rău. Dar mâine dimineață va veni o doamnă asistentă la mine și îmi va pune o perfuzie cu ceva pentru hidratare și mă bucur că am luat tratamentul corect pentru a încetini voma și toate stările astea. Din câte am înțeles, ține între 1 și 3 zile acest virus, dar voi fi bine”, a spus Dana Roba pe Instagram.