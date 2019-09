Dana Rogoz, mărturie sfâşietoare la 5 ani de la moartea tatălui: “Îl simt aproape”

Dana Rogoz are motive de fericire, însă de multe ori, această fericire nu este completă pentru că de câțiva ani nu îl mai are aproape pe tatăl său. Actrița se gândeşte cum ar fi fost dacă tatăl ei nu ar fi pierdut lupta cu leucemia şi dacă acum ar fi fost şi el, lângă ea.

Dana Rogoz are o familie fericită, o carieră de succes, însă s-ar fi bucurat și mai mult de aceste lucruri, dacă tatăl său ar fi fost acum lângă ea. Vedeta spune că se gândeşte des la el şi îl simte lângă ea întotdeauna, iar acest lucru de multe ori îi dă putere.

“Se întâmplă ca în zilele astea să-ţi dai seama că nu sunt toţi aproape, dar în acelaşi timp, chiar îl simt aproape într-un fel. Chiar dacă, eu nu cred neaparat în chestiile astea. Dar îl simt, e ceva ciudat. Mă gândesc la el. Şi acum, la premieră… Cum ar fi fost dacă era în sală? Ar fi fost mândru de mine? M-am tot gândit în ultima vreme. Astăzi este cea mai frumoasă aniversare din viaţa mea, chiar dacă el nu e, cumva… e”, a mărturisit Dana Rogoz la o emisiune tv.

Dana Rogoz suferă de o afecțiune a tiroidei, Hashimoto, aceeași afecțiune de care suferă, spre exemplu, supermodelul Gigi Hadid. Această afecțiune este, de altfel, frecventă în rândul femeilor. Fluctuațiile de greutate sau stările de oboseală sunt printre cele mai comune simptome ale bolii. (CITEȘTE ȘI: DANA ROGOZ, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU FIUL EI: ”MĂ SIMT VINOVATĂ”)

Totuși, Dana Rogoz nu se ferește să vorbească despre boala sa. ”Și asta contează (n.red. – în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”,a declarat Dana pentru viva.ro.