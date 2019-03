Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru fiul ei: ”Mă simt vinovată”

Dana Rogoz apare tot timpul cu zâmbetul pe buze și transmite energie pozitivă tuturor celor cu care intră în contact. Totuși, vedeta are și momente în care este melancolică, meditativă și chiar cuprinsă de remușcări. De ce? Fiindcă sunt perioade în care nu îl are aproape pe Vlad, băiatul ei.

Dana a descris, pe Instagram, senzațiile pe care le încearcă atunci când nu îl are pe Vlad alături.

”Ma simt vinovata. Pe de o parte ma bucur ca lucrez, ca am proiecte minunate pe teatru, ca ma prinde iar 2 noaptea repetand. Pe de alta parte, nu pot sa nu regret ca e a 4 a noapte la rand cand Vlad nu adoarme cu mine. Si de fapt orice ai alege ca mama, tot te vei simti vinovata. E ca si cand nu ai avea in fapt nicio alegere. E un sentiment de vina pentru care nu te pregateste nimeni dinainte. In plus, e un sentiment intretinut, ba chiar intetit de societate, care are acum asteptari uriase de la o mama: sa fie o femeie puternica, independenta, cu o cariera stralucita, o sotie perfecta, dar si o mama ireprosabila. Si uite de-aia ma simt acum #canaiba.”, a scris Dana pe pagina sa de Instagram.

Dana Rogoz are o familie fericită și încearcă să facă față tuturor provocărilor, atât în plan profesional, cât și familial. Cele mai grele momente sunt acelea în care nu poate fi alături de copil și de soț.

”Am realizat cât de goală era casa mea”

Atunci când soţul ei a plecat la un festival de film, Dana a fost nevoită să îl ducă şi pe fiul ei la bunici, din cauză că urma să participe la un festival. Pentru prima dată complet singură, Dana Rogoz a fost întristată de noua atmosferă din casă şi a povestit fiecare senzaţie trăită: