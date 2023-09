Dana Rogoz trece prin momente dificile! Actrița a pierdut pe cineva drag: „Ne va fi foarte greu fără tine”

Dana Rogoz traversează o perioadă grea! Actrița a pierdut pe cineva drag, care a făcut parte 15 ani din sânul familiei. Mesajul dureros pe care l-a transmis pe rețelele sociale, în articolul de mai jos.

Dana Rogoz, cunoscută drept „Abramburica”, este devastată de durere, după ce un membru al familiei a decedat. Vedeta a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, alături de câteva fotografii.

Momente grele în viața Danei Rogoz: „Îți mulțumim pentru cei 15 ani minunați”

Actrița a transmis o veste tristă. Cu sufletul în bucăți, Dana Rogoz a anunțat că l-a pierdut pe Yorick, patrupedul său, care a făcut parte din familie de mai bine de un deceniu.

„14.07.2008 – 20.09.2023 Ai fost un câine incredibil de iubit, Yorick! Îți mulțumim pentru cei 15 ani minunați pe care i-am trăit împreună. Ai fost tare bun, jucăuș și iubitor cu noi. Ne va fi foarte greu fără tine. Doare. ”, a scris Dana Rogoz, pe rețelele sociale.

Dana Rogoz, despre cea mai dragă persoană din viața ei

De curând, Dana Rogoz le-a făcut fanilor ei o dezvăluire emoționantă, despre o persoană dragă ei. Este vorba despre bunica sa, pe care a pierdut-o în urmă cu ceva timp. Actrița i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să petreacă mai mult timp cu cei dragi și să prețuiască fiecare clipă alături de familie.

„Ieri m-am bucurat că am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu – Tania Ionașcu, bunica mea. A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica.

Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povești despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer. Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă – făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura Militară”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram.

