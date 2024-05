Dana Rotariu, soția celebrului fotbalist Iosif Rotariu, a murit! Ce i-a spus soțului ei cu o seară înainte

Tristețe mare în familia fotbalistului Iosif Rotariu! Dana Rotariu, partenera de viață a celebrului fotbalist, a încetat din viață în cursul nopții trecute, pierzând lupta împotriva unei boli devastatoare.

Iosif Rotariu, fostul mare fotbalist, traversează acum momente foarte grele. În urma unei lupte grele împotriva unei boli, soția sa iubită, Dana Rotariu, a plecat din această lume în cursul nopții trecute. Dana a avut de înfruntat provocări de sănătate timp îndelungat. Anul trecut, a trecut prin intervenții chirurgicale dificile pentru îndepărtarea a două tumori la colon într-un spital din Turcia. Cu toate acestea, boala a revenit sub forma unei tumori la plămâni, încercare pe care, din nefericire, nu a mai putut s-o depășească.

Dana Rotariu părea să aibă o anumită presimțire că sfârșitul se apropie. În seara dinaintea plecării sale din această lume, i-a îndemnat pe cei dragi să aibă grijă de copiii lor, cuvinte care rămân ca un ultim dar de iubire și îngrijire din partea ei.

„În somn a murit. Am dormit împreună și pe la 5 m-am trezit și era moartă. Aseară era foarte rău. Ultimele cuvinte ale ei au fost să am grijă de copii ”, a declarat fostul mare fotbalist român, pentru Click .

Având în vedere rapiditatea cu care boala avansa în cazul Danei Rotariu, chiar începutul lunii mai găsea pe fostul mare fotbalist exprimându-și durerea și îngrijorarea în declarații emoționante despre soția sa. În acele momente, Iosif Rotariu dezvăluia că medicii nu împărtășeau optimismul privind starea de sănătate a partenerei sale de viață.

„Acum este sub un puternic tratament medicamentos și este din ce în ce mai rău. Vedem cât o să mai fie, cât o să mai trăiască. Medicii mi-au zis că nu mai are multe zile de trăit. A ajuns acum să cântărească 35 de kilograme. Lucurile merg din rău în mai rău. Are cancer în metastază și boala avansează foarte rapid. De Paște, am stat cu ea prin spitale, este rău. Nu mai are multe zile de trăit ”, a spus atunci Click!, Iosif Rotariu.