Delia, singură în vacanță! Ce a putut să pățească artista după ce a plecat fără Răzvan Munteanu în Veneția: ”A fost haos, panică!”

Este sezonul vacanțelor, iar prima care deja și-a făcut bagajele și a plecat departe de casă este Delia. Mai întâi, artista și soțul său au mers în Londra, iar de acolo drumurile lor s-au despărțit. Răzvan Munteanu a plecat în München pentru a asista la meciul România – Ucraina de la Euro 2024, iar Delia a pornit către Veneția pentru a face o excursie în Dolomiți. Însă, până a ajunge la destinație aceasta a trecut prin numeroase peripeții. Ce i s-a întâmplat cântăreței?

Nu este un secret pentru nimeni că Delia este o împătimită a călătoriilor, iar de fiecare dată când are șansa pleacă într-o nouă vacanță. De această dată, artista a marcat o premieră și a călătorit fără soțul ei, care de obicei se ocupă de tot. Ei bine, fiind singură, Delia a trecut prin numeroase peripeții și cu greu a ajuns la destinație, iar la final, pentru a face haz de necaz, le-a povestit prin ce a trecut și fanilor săi.

(CITEȘTE ȘI: DELIA, EXPERIENȚĂ DE COȘMAR LA HOTELUL DIN CLUJ ÎN CARE S-A CAZAT! CE A ȚINUT-O TREAZĂ TOATĂ NOAPTEA: „ÎN VIAȚA MEA NU MAI ALEG”)

Așa cum spuneam, din Londra, Delia a plecat către Veneția, însă drumul a fost greu și plin de obstacole. Ei bine, problemele au început încă de pe aeroportul din Londra, unde artista și-a pierdut bagajul și era să piardă zborul. Din fericire, aceste probleme le-a rezolvat repede, însă adevărata „aventură” a început abia atunci când a ajuns în Veneția.

După ce a ajuns la destinație, Delia a rămas blocată în aeroport. Pentru ore bune artista nu a putut găsi un taxi, care să o ducă de la aeroport la hotel. După lungi ore de căutări și așteptare, artista a dat peste un om binevoitor. Acesta s-a oferit să o ducă la destinație cu mașina personală, iar drumul nu a fost nici el lipsit de peripeții. Însă, în cele din urmă, vedeta a reușit să ajungă la destinație cu bine.

„Deci am venit din Londra în Veneția, că mânie mă duc în Dolomiții. Răzvan între timp s-a dus la meci, ceva important cu România, nu am înțeles că eu nu sunt cu meciurile. Eu am zis că mă duc la munte patru zile și am plecat din Londra către Dolomiții. Dar a fost haos. Era să pierd avionul de trei ori. Mi-a întârziat zborul, mi-am uitat bagajul, a fost panică, am crezut că pierd al doilea zbor. Dar am prins până la urmă zborul.

Când am ajuns în Veneția m-am dus să caut taxi. Ies, nu sunt taxiuri, 700 de autobuze, dar niciun taxi. Am încercat să caut Uber, dar nu mergea. Nu au Uber. Deci nu puteam să plec din aeroport. Era ceva haos total. Zic nu găsesc mașină… Ce facem? Haide să luam cazare mai aproape, să mă duc pe jos până la cea mai apropiată cazare pe care o găsesc.

Mă rog, am stat vreo oră acolo. Până la urmă vine un nene taximetrist și spune haide că îți comand eu un taxi, că nu sunt taxiuri. Vine un coleg de al lui, un nene în vârstă, care zice: dă-mi 150 de euro cash. Nu aveam cash și uite-mă pe mine cum m-am pus pe o bancă, mâncam dintr-un sandviș și așteptam mila Domnului.

Cum mă plimbam eu pe acolo de la stânga la dreapta încercând să iau un taxi, nu a vrut nimeni să mă ia că era prea aproape, deși nu era aproape, erau vreo 40 de km. Până la urmă îl întreb pe un domn: puteți să îmi dați un număr de taxi sau să ma ajutați cumva că sunt pierdută pe aici. Îmi zice haide că te ducem noi, dar suntem mai mulți că trebuie să ne vină neamurile din Madrid și o să ne înghesuim. Și ne-am înghesuit și am asistat la toate discuțiile lor, despre vacanță, de unde veneau. A fost atât de cringe, eram atât de în plus. M-au dus și la înghețată. Deci eram copilul pierdut”, a povestit Delia, în mediul online.