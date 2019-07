Viorica Dăncilă prezintă 10 măsuri în cazul Caracal: “Să reparăm ce e de reparat, să înlocuim ce e de înlocuit!”

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, miercuri, cele zece măsuri luate în ultimele zile în urma cazului de la Caracal, subliniind că România trebuie să depășească această criză și să repare, înlocuiască și să refacă lucrurile pentru a funcționa „așa cum trebuia acum 5 zile” și nu a făcut-o.

Premierul a prezentat, totodată, cele zece măsuri dispuse în urma crimelor de la Caracal:

„1. A fost demisă conducerea a instituțiilor implicate în proces și au avut loc demiteri pe întreg lanțul de acțiune și decizie. Șeful STS și ministrul Afacerilor Interne au demisionat de asemenea.

2. Am cerut încă din primele ore ca ministrul de Interne să meargă la fața locului și să coordoneze personal ancheta, s-au mobilizat toate resursele necesare pentru o muncă de analiză temeinică.

3. Am cerut MAI un raport minut cu minut al întâmplărilor pentru aflarea adevărului, discutarea cazului în CSAT și luarea măsurilor urgente.

4. Am cerut o ședință de CSAT cât mai repede posibil. Analiza raportului MAI și a luării deciziilor în ceea ce privește STS în acest caz a fost încă de la început obligatorie.

5. Am decis încă de sâmbătă înființarea unui grup de lucru interinstituțional condus de domnul Raed Arafat cu competențe de analiză și elaborare a unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situații critice la nivelul întregului aparat de stat. Au existat deja întâlniri ale grupului de lucru în urma cărora s-a elaborat un plan de direcții care urmează a fi discutate pentru implementare.

6. Am hotărât să solicit convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară ca executivul să le implementeze prin OUG.

7. Am trimis corpul de control al prim ministrului într-o anchetă specială în ceea ce privește activitatea polițiștilor 112 și în maxim o săptămână voi avea un raport. Când vorbim de o eroare umană care a viciat procesul de salvare a copilului este obligatori ca organele de justiție să acționeze. Cei vinovați trebuie să suporte implicațiile legale. Toți funcționarii statului care au ca atribuție de serviciu siguranța cetățeanului salvarea oamenilor, trebuie să înțeleagă că în cazul ca cel al Luizei și al Alexandrei, dacă nu faci totul să le salvezi porți o parte din vina morților și vei fi judecat pentru aceasta.

8. L-am propus pe Mihai Fifor pentru preluarea interimatului la Ministerul de Interne. L-am mandatat să pornească o serie de controale în toate inspectoratele de poliție județene din țară. Am cerut declanșarea unei operațiuni de reinstaurarea ordinii publice creștere efectivelor, reintroducerea postului de sectorist, mai mulți agenți de poliție în spațiile de poliție în permanență.

9. Am solicitat de asemenea un raport al tuturor cazurilor de răpire existente în țară în acest moment la poliție. Acord o maximă atenție acestui subiect și voi dispune alocarea tuturor resurselor necesare într-un cumul de eforturi pentru soluționarea imediată a acestor cazuri.

10. Am cerut crearea registrului persoanelor cu agresiuni sexuale la activ și am dispus monitorizarea lor în permanență. Ne axăm pe prevenția recidivelor și de aceea ne vom contra pe monitorizarea continuă a acestor cazuri unde a existat un precedent”, a prezentat Dăncilă.

Premierul a mai spus că nu poate fi dat timpul înapoi, însă țara trebuie să depășească această criză, subliniind că este firesc ca imaginea crimelor de la Caracal să doară, pentru că arată și incapacitatea celor care ar fi trebuit să acționeze.

„Se împlinesc deja 5 zile de când vestea cutremurătoare al întâmplărilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz șocant, o tragedie care ne-a zguduit pe toți. Cu toții suntem înainte de orice oameni, cu toții avem familii, rude de care ne îngrijim și pe care vrem să le știm bine. (…) România trebuie să depășească foarte repede această criză, a instituțiilor răspunzătoare de siguranța cetățeanului, să reparăm ce e de reparat, să înlocuim ce e de înlocuit, să refacem cât mai repede să funcționeze așa cum ar fi trebuit să funcționeze acum 5 zile și din păcate nu au făcut-o”, a declarat Dăncilă.