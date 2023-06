Milionarii Nicolae și Alexandru Manea sunt pârâți într-un mega-dosar aflat pe rolul Tribunalului București, firma ANG Luxury Properties fiind acuzată de ”concurență neloială”. Cum un necaz nu vine niciodată singur, familia care vinde exclusiv proprietăți de lux în nordul Capitalei se confruntă, acum, și cu teribilismele fratelui Nicoletei Manea, angajat al ”Imperiului” financiar care produce zeci de milioane de euro.

Familia Manea prezintă această afacere de succes în care sunt implicate nu mai puțin de 14 firme în cele mai optimiste culori – alte informații AICI -, numai că Grigore Dănuț Hotcă, fratele milionarei ANG Luxury Properties, ține morțiș să demonstreze că poate construi singur un altfel de scenariu, unul care, însă, sfidează legea de mai mulți ani.

CANCAN a prezentat în exclusivitate motivele pentru care Grigore Dănuț Hotcă, fratele Nicoletei Manea, a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea, chiar în această lună – pe data de 15 iunie -, la 1 an și 10 luni de închisoare cu executare și extrase din motivarea instanței de judecată. (toate detaliile AICI).

Această condamnare a survenit, însă, pe fondul unui lung șir de ”probleme” pe care Grigore Dănuț Hotcă le-a avut cu legea, de-a lungul timpului, fiind doar o confirmare a încălcărilor repetate ale legii.

A fost acuzat de loviri și alte violențe, condamnat de Curtea de Apel Oradea.

A fost acuzat de tulburarea liniștii publice.

A fost prins, în anul 2021, conducând un autoturism (implicat într-un accident), cu toate că avea permisul suspendat; fratele milionarei ANG Luxury Properties a fugit de la locul accidentului, fiind ulterior identificat de polițiști.

A intrat în atenția procurorilor DIICOT, fiind protagonistul unei ”confiscări speciale” – 0,75 grame, 1,53 grame și 0,6 grame substanțe care conțin cocaină rămasă în urma analizelor de laborator.

”Dani de la Satu Mare”: ”Dacă pun mâna pe tine, te dezmembrez!”

CANCAN a intrat în posesia unei înregistrări audio-șoc și o prezintă în exclusivitate.

Protagoniștii sunt Grigore Dănuț Hotcă, fratele ”Reginei Imobiliarelor din București”, așa cum mai este supranumită Nicoleta Manea, și Theodor Iliescu, un alt bărbat cu care Hotcă a intrat în conflict în urma vânzării unui autoturism, fiind mai multe persoane implicate, și s-a ajuns într-un impas. Theodor Iliescu a declarat, în exclusivitate, că se află în plin proces cu Grigore Dănuț Hotcă, următorul termen fiind vineri, 22 iunie 2023.

Până atunci, însă, Theodor Iliescu declară că fratele Nicoletei Manea – se prezintă drept ”Dani de la Satu Mare” și spune că are ”combinații” care nu trebuie stricate de cineva – are o atitudine cu conotații ”mafiote” și că, într-o discuție telefonică pe care au avut-o, l-a amenințat în repetate rânduri și i-a adresat un val de injurii.

Discuția prezentată, în exclusivitate de CANCAN, pare a fi definitorie pentru Grigore Dănuț Hotcă, acesta pozând într-un personaj lipsit de scrupule și adoptând o poziție ”de forță” în relația cu interlocutorul său, transformat în ”adversar”, care trebuie convins să înțeleagă cu cine are de a face și ce pericol îl paște.

”Theodor Iliescu – Alo, am găsit niște apeluri de la tine, pe telefon. Cine ești?

Grigore Dănuț Hotcă – Da` de când îmi faci tu mie, îmi scoți tu mie rechizitoriul și cazierul, bă, Iliescu?

Theodor Iliescu – …

Grigore Dănuț Hotcă – Îs Dani, bă, prietenul lui Gruia.

Theodor Iliescu – Așa, mă, Dani Hotcă, nu?

Grigore Dănuț Hotcă – Da, da, da, da, da…

Theodor Iliescu – Păi și ce rechizitoriu să-ți scot eu, mă?

Grigore Dănuț Hotcă – Ce rechizitoriu îmi scoți tu mie, tu mă urmărești pe mine, îmi cauți mine în combinațiile mele? Ce ceri tu, mă, bani la, ce-ai făcut tu, mă? Bă, ferește-te de mine că să moară familia mea, dacă pun mâna pe tine te dezmembrez, mă, bulangiule care ești! Poți să mă înregistrezi și să faci ce vrei! Păi tu aduci afirmații, să vorbești tu de mine, băi, bulangiule? Ia vino, mă, să ne-ntâlnim, vino să ne-ntâlnim acuma!”, strigă Grigore Dănuț Hotcă.

”Așa bătaie-ți dau de te ascult cu urechea, bulangiule care ești!”

Supărat din cauză că interlocutorul nu reacționează așa cum ar dori el, în ciuda limbajului suburban și a amenințărilor deloc voalate, ”Dani de la Satu Mare” înjură din nou, de data aceasta referindu-se și la avocatul lui Theodor Iliescu.

Faptul că acesta a mers la Poliție pentru a verifica dacă respectiva mașină – sămânța scandalului – era înmatriculată l-a umplut de nervi pe fratele Nicoletei Manea, amenințările curgând, în continuare, pe bandă rulantă.

Pe deplin încrezător în propriile atuuri, ”Dani de la Satu mare” afirmă că este pregătit pentru ”oricine în România”, părând convins că nimeni nu i se poate opune.

”Theodor Iliescu – Da` nu-nțeleg ce problemă ai, ce s-a-ntâmplat…

Grigore Dănuț Hotcă – Cu avocatul tău cu tot, să-l iau în p… și tine și pe el și să mă p… pe tine și pe el, mă, ai auzit?

Theodor Iliescu – Da` eu nu înțeleg de ce vorbești așa…

Grigore Dănuț Hotcă – Păi tu mă cauți pe mine pe la Poliție, să vezi tu dacă e înmatriculată mașina… Care-i, mă, problema ta? Bă, te prind, te bat, să moară mama. Așa bătaie-ți dau de te ascult cu urechea, bulangiule care ești, ascultă-mă ce-ți spun. Că tu nu mă cunoști, bă, fraierule!

Theodor Iliescu – Da` tu mă cunoști?

Grigore Dănuț Hotcă – O să mă cunoști acuma, facem cunoștință, mâine îți garantez că ne vedem. Să vezi ce cheie-ți fac eu ție și ce-ți dau eu ție de-ți sună apa-n cap.

Theodor Iliescu – Tu ești pregătit pentru mine, așa, dacă nu mă cunoști?

Grigore Dănuț Hotcă – Eu îs pregătit, ți-am scos cazierul, mă pi…dă, sunt pregătit pentru oricine în România asta, nu numa` pentru tine, pentru oricine”, îl avertizează fratele Nicoletei Manea pe interlocutor.

”Te și alerg, că am și condiție fizică, te iau și fug în p…ă cu tine, ca să știi cum stai…”

Discuția dintre cei doi a continuat pe aceleași coordonate, ”stabilite” încă de la început de Grigore Dănuț Hotcă.

Pe măsură ce timpul trece, fratele Nicoletei Manea pare a fi din ce în ce mai nervos, iar surescitarea sa se materializează printr-o altă amenințare tranșantă, transmițându-i interlocutorului că îi va da cu o rangă în cap.

”Theodor Iliescu – Da` care-i tema conflictului, că nu te-nțeleg?!

Grigore Dănuț Hotcă – Las` c-o s-auzi tu care-i tema conflictului. O să vezi mâine, o să vezi tu mâine care e tema conflictului, când n-o să mai ai dinți în gură. Am auzit că oricum ești prăduitor, mergi pe la Poliție, dar îți dau motiv de ce să mergi la Poliție. Mâine, înainte să merg la Miliție, să vezi ce bătaie-ți dau. Bulangiule care ești. (…) Păi tu aduci afirmații, tu știi combinațiile care le-am făcut eu, bă bulangiule lache care ești. Tu le știi, tu faci afirmații? (…) Îți dau cu ranga-n cap, nebunule, bag cuțitu-n tine și tot îți fac ceva, ești nebun la cap? Tot îți fac ceva!

Theodor Iliescu – Nu sunt, mă, smardoi, eu de când s-a inventat fuga n-am mai luat bătaie!

Grigore Dănuț Hotcă – Aha… Foarte bine. O să vezi acuma ce te-alerg eu, te și alerg, nebunule! Te și alerg, că am și condiție fizică, te iau și fug în p…ă cu tine, ca să știi cum stai. Păi tu te bagi, mă, ce te bagi tu în combinații, și tu și zdreanța ailaltă de avocatul p…ii mele, ce intermediezi tu, mă? Ce intermediați voi, p…delor care sunteți?

Theodor Iliescu – Eu, unul, n-am nicio treabă…”, se apără interlocutorul, supus presiunii de ”Dani de la Satu Mare”.

”Ca să știi de Dani de la Satu Mare, să fugi de mine”

Fluxul amenințărilor proferate de fratele Nicoletei Manea a fost permanent alimentat în timpul acestei discuții, iar acesta îi spune lui Theodor Iliescu că, atunci când se vor întâlni pe stradă, trebuie să fugă din calea lui.

Theodor Iliescu răspunde că încă nu-l cunoaște pe Hotcă, iar acesta îi precizează că îl va cunoaște și îi va da ”în cap”, în scara blocului. Ultima amenințare a lui Dani de la Satu Mare este destinată a-i transmite interlocutorului că situația devine una foarte gravă, fiind vorba despre un telefon care urmează să fie băgat direct pe gâtul viitoarei victime.

”Grigore Dănuț Hotcă – Ca să știi de Dani de la Satu Mare, să fugi de mine. Când mă vezi pe stradă să fugi.

Theodor Iliescu – Păi eu nu te-am văzut niciodată, eu nu te știu…

Grigore Dănuț Hotcă – O să mă cunoști acuma. O să mă cunoști. Lasă că-ți bag eu o cheie, de te prind eu, de nu mai poți să mergi nici la Miliție, ca să știi cum stai. Te prind eu, te aștept în scară și-ți dau în cap, bulangiule care ești! Păi tu ai ajuns să vorbești la adresa mea?

Theodor Iliescu – Dar tu știi unde stau eu?

Grigore Dănuț Hotcă – Da` tu mă cunoști pe mine? Nu știu, fratele meu, dar aflu eu! Aflu ce vreau eu, ești nebun la cap?

Theodor Iliescu – Am înțeles…

Grigore Dănuț Hotcă – Tu ai face bine să-ți vezi de treaba ta, dacă nu vrei să dai de dracu`. Atâta-ți spun. (…) Da`ce-ți dai tu cu părerea de mine, mă? Mă cunoști tu să-ți dai cu părerea de mine?

Theodor Iliescu – Da`de unde știi că mi-am dat?

Grigore Dănuț Hotcă – Te știu 100% că ți-ai dat și ți-ai dat-o-n scris. Vezi că o să-ți bag telefonul ăla pe gât”, amenință fratele milionarei ANG Luxury Properties.

La finalul acestei ”discuții” prezentate de CANCAN în exclusivitate, Dani de la Satu Mare revarsă, pur și simplu, un potop de înjurături pete Theodor Iliescu, acestea neputând fi reproduse.

Fratele Nicoletei Manea, condamnat la închisoare cu executare

În data de 15 iunie 2023, Grigore Dănuț Hotcă a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea la ”1 an, 10 luni, 10 zile închisoare, în regim de detenţie”, într-un dosar în care fratele Nicoletei Manea a fost acuzat de ”lovire sau alte violenţe (art.193 NCP) şi tulburarea ordinii şi liniștii publice”.

”În baza art. 97 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 40 alin. 1, 2 raportat la art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b și art. 45 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată în fond pentru comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, cu pedepsele de 1 an 8 luni închisoare și 4 luni închisoare aplicate prin sentința penală nr. 381/16.04.2021, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 2048/2020, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 391/A/2021, pronunțată la data de 17.06.2022 de Curtea de Apel Oradea, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 2 luni 10 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată de 1 an, 10 luni, 10 zile închisoare, în regim de detenţie”, au hotărât judecătorii Curții de Apel Oradea.

Nicoleta Manea gestionează zeci de milioane de euro, dar nu-și poate ”struni” fratele teribilist

”Imperiul” financiar ANG, deținut de Nicoleta și Alexandru Manea, este format dintr-o adevărată de rețea de firme care aduc ”Regilor Imobiliarelor” venituri uriașe.

ANG Luxury Properties SRL

Noam Design Group SRL

Monarc Luxury Homes SRL

The Agency RO SRL

Aenama Investment SRL

Loffice Hub SRL

ANG Rezidențial SRL

ANG Real Estate Group SRL

ANG LandMark Real Estate SRL

ANG Luxury International SRL

IHome Design SRL

Nastelli Diamonds SRL

Nico Dani SRL

Cămara Zînelor SRL

Nicoleta și Alexandru Manea – acuzați, alături de alte firme, de concurență neloială în dosarul înregistrat la Tribunalul București – precizează, chiar pe site-ul agenției ANG Luxury Properties, că afacerea pe care o gestionează funcționează la cei mai înalți parametri, iar cifrele sunt de ordinul a sute de milioane de euro, în unele cazuri fiind vorba și despre tranzacții-record, ceea ce transformă această agenție în ”lider de piață în tendințe, design, marketing și vânzări”.

Dincolo de afacere, însă, ”aventurile” fratelui Nicoletei Manea, angajat al ”imperiului” ANG, arată și cealaltă ”fațetă” a realității, una cu tue sumbre.

