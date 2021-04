Dani Mocanu, „concert” live în pușcărie la ziua soției „Bodyguardului lui Dumnezeu”

Fostul luptător Mircea Ursu, cunoscut drept „Bodyguardul lui Dumnezeu”, a serbat, vineri, ziua proaspetei sale soții, la vorbitorul arestului Secției 5, unde execută un mandat de arestare preventivă, emis pentru falsificare de bani. Ursu a fost vizitat de soția lui, Gina, care ar fi venit însoțită de Dani Mocanu. Manelistul i-a cântat acesteia „La mulți ani!” chiar în sediul secției de poliție.

Fostul luptător de performanță a fost arestat preventiv, la sfârșitul lunii februarie, după de polițiștii și procurorii DIICOT l-au acuzat că ar fi falsificat mai multe bancnote euro.

Din păcate pentru Ursu, arestarea s-a produs la scurt timp după ce s-a cununat cu Gina, o tânără care este și însărcinată în cinci luni. Cei doi urmează să aibă o fetiță, iar surse din anturajul cuplului au dezvăluit că micuța va purta numele Giulia.

Imediat după arestarea lui Ursu, Gina a revenit în locuința părinților săi, din Chiajna. Vineri, chiar în ziua în care aceasta a împlinit 27 de ani, a fost vizitată de Dani Mocanu, unul dintre prietenii apropiați ai fostului luptător, care a luat-o de acasă și au plecat împreună la Secția 5, din cartierul Bucureștii Noi, unde Mircea Ursu își execută mandatul de arestare.

Întâlnirea a avut loc la geam, în condițiile impuse de pandemia de COVID-19. Potrivit surselor citate, Dani Mocanu i-ar fi cântat „La mulți ani!” tinerei Gina, care ar fi izbucnit în plâns. (CITEȘTE ȘI: BODYGUARDUL LUI DUMNEZEU” I-A ADUNAT PE “GREII” ROMÂNIEI LA ZIUA LUI DE NAȘTERE)

Ursu speră ca instanța o să-i permită să plece acasă, în arest la domiciliu, pentru a putea să petreacă mai mult timp în compania proaspetei sale soții.

”Bodyguardul lui Dumnezeu”, învățător la bază

Luptătorul în cușcă Mircea Ursu, fost bodyguard, este, de fapt, învățător și educator acreditat, absolvind Liceul Pedagogic ”Elena Cuza” din București. Chiar el a oferit amănunte legate de meseria și trecutul său, într-un interviu realizat de canalul online al Sindicatului Prolex.

”M-am născut la Băile Herculane, unde am și făcut școala gimnazială, după care am dat la Liceul Pedagogic din Drobeta Turnu Severin cu profil învățători-educatori. Acolo m-am apucat de lupte greco-romane, la Generala nr. 14 din Drobeta Turnu-Severin. Era o sală mică de lupte cu băieți conștiincioși, dornici de rezultate bune în sport. Am avut rezultate bune, după care am fost solicitat de Dinamo, prin contract. După doi ani de liceu m-am transferat București, la Liceul Pedagogic Elena Cuza și eram sportiv de performanță legitimat la Clubul Sportiv Dinamo.

Am început la cadeți, apoi la juniori, am ieșit de trei ori campion național pentru Dinamo, iar, în ultimul an de juniorat, am ieșit campion european, în 2001. Am terminat liceul pedagogic din Drumul Taberei cu media 8,60, iar în momentul de față sunt acreditat ca învățător-educator la clasele 1-4 de gimnaziu. La 21-22 de ani am renunțat la viața de sportiv sub legitimarea clubului Dinamo, deoarece luptele greco-romane nu erau așa bine plătite și am trecut în celelalte sporturi de contact: kempo, MMA, K1”, a povestit Mircea Ursu pentru Prolex. (NU RATA: „BODYGUARDUL LUI DUMNEZEU″ S-A ÎNSURAT ÎN PANDEMIE. LA PETRECEREA DE LA PALATUL MOGOȘOAIA, DANI MOCANU S-A NUMĂRAT PRINTRE INVITAȚII DE ONOARE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.