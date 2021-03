De când a dat manelele pentru a se dedica lui Dumnezeu, Dani Mocanu este un bărbat complet schimbat. De curând, vedeta le-a făcut fanilor săi o mărturisire care i-a șocat.

Fară să se gândească prea mult, Dani Mocanu a recunoscut că înainte să fie celebru a fost foarte sărac „a furat și a spart”, iar dovadă stă imaginea de mai jos pe care fostul manelist a postat-o, de curând, pe Instagram.

Mesajul care a emoționat pe toată lumea

Dar asta nu e tot. În semn de iubire și respect pentru cei care l-au susținut încă de la începutul carierei sale, înainte de a renunța oficial la muzică, adică în urmă cu trei luni, artistul le-a transmis un mesaj emoționant fanilor săi.

”Când am început sa cant eram amărât. Abia aveam niște haine pe mine cumparate cu niște bănuți strânși … casă nu aveam, dar în schimb aveam multe greutăți și datorii !

De la prea multă amărăciune nimeni din familia mea nu vedea un succes pe acest plan … își vedeau de ale lor … însă eu am sperat și am luptat ca un robot … ca un robot setat sa câștige.

Am avut încredere in Dumnezeu și știam ca EL imi va pregăti atât mie cât și familiei mele un viitor frumos. Anii au trecut, iar EL, viața mea CREATORUL UNIVERSULUI m-a sprijinit in tot ceea ce am făcut. M-a luat de mâna și m-a pus in fata tuturor. ”, a spus Dani Mocanu pe contul YouTube.

