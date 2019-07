Dani Mocanu și-a făcut un tatuaj șocant pe craniu. Ce cuvinte și-a scris. Toată lumea râde de el

”Bad boy” Dani Mocanu s-a decis să demonstreze că este posesorul unei inteligențe de origine divină. Celebrul manelist a apelat la serviciile unui salon de tatuaje, iar locul ales pentru ”inscripționare” a fost chiar… craniul său.

După ce dorința i s-a îndeplinit, Dani Mocanu a postat și un mesaj referitor la omul cu cel mai mare coeficient de inteligenţă din istorie, William James Sidis ( copil-minune american, cu abilități matematice remarcabile), cel care avea un IQ impresionant. Și a transmis – ”pentru cunoscători” – că IQ-ul său este… divin.

„William James Sidis, omul cu cel mai mare coeficient de inteligenţă din istorie, cu mult peste Newton sau Einstein, avea un IQ între 250 şi 300. Eu am preferat să am un IQ DIVIN. Pentru cunoscători…”, a postat Dani Mocanu în mediul online.

“Nu-ţi fie teamă de o armată de lei condusă de o oaie… Să-ți fie teama de o armată de oi condusă de un leu”, a mai scris Dani Mocanu.

Dani Mocanu: ”Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile”

Dani Mocanu a dezvăluit – în emisiunea ”Agenția VIP” – care este rețeta succesului pe care îl înregistrează la nivel artistic. Pe primul loc între ”ingrediente”, spune celebrul manelist, se află munca.

“Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2,3 în trending”, a povestit Dani Mocanu.