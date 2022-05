Dani Mocanu, ”terorizat” de o tânără la ceas de seară. A chemat Poliția de urgență acasă la el

Dani Mocanu a avut parte de o „surpriză” de proporții chiar în curtea casei sale, la ceas de seară. Artistul s-a „trezit” că este „terorizat” de o tânără care pretinde că ar avea copil cu el. Cântărețul nu a stat pe gânduri și a chemat imediat Poliția!

Dani Mocanu se află, din nou, în centrul atenției, după ce artistul s-a „trezit” în curtea casei sale, la ceas de seară, cu o domnișoară brunetă care pretinde că ar avea copil cu el. Mai mult decât atât, aceasta susține că artistul ar iubi-o. Pentru a nu avea probleme, Dani Mocanu a chemat Poliția.

Dani Mocanu, ”terorizat” de o tânără la ceas de seară

O parte din discuțiile pe care Dani Mocanu le-a avut atât cu tânăra brunetă, cât și cu oamenii legii au ajuns pe rețelele de socializare. Cântărețul susține faptul că nu ar avea nicio legătură cu domnișoara care a venit în curtea casei sale și, mai mult decât atât, nu dorește să depună o plângere împotriva acesteia, după ce a călcat pe proprietarea privată fără să fie invitată.

”Da, ești o țigancă frumoasă, nu am nimic de zis, numai că e prima oară când te văd în viața mea, e prima oară când am contact cu tine. Și, pe Facebook, pe Instagram, nu te-am văzut, nu te-am cunoscut, nu știu cine ești. Dar ai intrat la mine în curte și mi-ai zis că mă iubești și că am copil cu tine. Eu ți-am zis că e prima oară când te văd și, te rog frumos, să pleci acasă”, a spus Dani Mocanu, în timp ce o filma pe tânără.

Bruneta nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns cântărețului imediat: ”Da, așa ar fi trebuit, să îl consideri copilul tău, atâta timp cât mă iubești pe mine, ar fi trebuit să îl consideri copilul tău”.

Dani Mocanu a continuat: ”Este prima oară când te văd”.

Dani Mocanu a chemat Poliția

Mai mult decât atât, conversația a continuat și în fața oamenilor legii. Dani Mocanu a sunat imediat la Poliție, pentru ca situația să nu degenereze.

”Îmi spui că te-ai drogat, mi-ai spus că tu consumi droguri”, a continuat Dani Mocanu. De asemenea, artistul nu a dorit să depună plângere împotriva ei: ”Nu, nu depunem plângere noi, am sesizat Poliția ca să fie totul ok”.

Sursă: Tik Tok, Instagram