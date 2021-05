Pe Dani Oțil l-a luat gura pe dinainte și a jignit-o chiar pe asistenta emisiunii pe care el o prezintă dimineața, la Antena 1. Colegii lui din platou au rămas mască atunci când au auzit ce i-a spus Ramonei Olaru.

Gabriela Prisăcariu îl va face tătic pentru prima dată pe Dani Oțil, anul acesta, tată de băiat!, iar prezentatorul de la Neatza știe ce nu va avea voie să facă urmașul lui la adolescență. Fără fumat până la 16 ani, dar nici să-i vină acasă cu "fete precum Ramona Olaru" sau cu "tatuate".

Dani Oțil a comis-o! Cum a jignit-o pe Raluca Olaru, asistenta lui de la Neatza

Dani Oțil a început povestea amintind de copilăria lui. ”Apropo de diversificare, ai mei se simt și acum foarte prost, pentru că am fost lăsat la o vecină și toți își aduceau aminte de mine într-o anumită formă. Tot timpul eram în geamul doamnei cum sunt fetele de la Amsterdam. Stăteam cu mucii la nas și cu biscuitele în mână și plângeam. Vecina aceea statea cate 3-4 ore la coada la ceva. Vă dați seama, aveam acces la aragaz, la orice”, a mărturisit Dani Oțil.

"Nici copilul meu nu va mânca broccoli pentru că eu nu îl suport. Arată ciudat, miroase ciudat. O să îl las totuși pe el sa aleagă. În al doilea rând, nu sunt pregatit. Am destule sfaturi, că d-aia am internet. Să vezi ce șuturi își ia dacă fumează la 16 ani. Sau să-mi vină cu vreo Ramona acasă sau cu vreo tatuată. Îl șutez de nu se vede", a zis Dani în ediția de marți a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Interesant este că Ramona Olaru a petrecut în Dubai chiar alături de prezentator, dar și de alți prieteni comuni. Despre Ramona Olaru, Dani a ținut să facă o dezvăluire inedită despre ce a pățit frumoasa blondină într-un mall din Dubai. ”Singurul om care a fost rugat să pună ceva pe el într-un mall din Dubai. S-a dus și și-a cumparat un trening ca să se îmbrace. Ei nu se uită la Neatza”, a spus Dani despre Ramona Olaru.