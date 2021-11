Dani Oțil vrea să o invite pe Mihaela Rădulescu la nunta sa: „Are plicul pregătit. Am vorbit tot”

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au trăit o frumosă poveste de dragoste în urmă cu câţiva ani. Relaţia acestora a durat cinci ani, iar după ce s-au despărţit amândoi au avut numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt. În continuare, cele două vedete au o relaţie frumoasă de prietenie, iar recent prezentatorul de la Antena1 a anunţat că şi-ar dori să o invite pe fosta lui parteneră la nunta cu Gabriela Prisăcăriu.

Dani Oțil a povestit în cadrul unui interviu recent faptul că relaţia cu Mihaela Rădulescu i-a adus multe beneficii, atât în viaţa privată, cât şi în cea profesională.

Vedeta de la Antena1 şi-a refăcut viaţa alături de o frumosă blondină care l-a făcut tătic de curând. Cu toate acestea, Dani Oţil şi Mihaela Rădulescu au rămas în continuare prieteni, de dragul amintirilor frumoase pe care le au împreună.

Mai mult, Dani Oţil a povestit faptul că are lista invitaţilor pentru nunta sa deja pregătită, iar mai în glumă, mai în serios acesta a dezvăluit că numele Mihaelei Rădulescu se află printre invitaţi.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic’, a spus Dani Oțil, precizând că ultima glumă a fost pe moment.

Dani Oţil, dezvăluiri despre relaţia cu Mihaela Rădulescu

Până acum, niciunul dintre ei nu a avut nimic de reproşat în legătură cu relaţia pe care au avut-o, din contră în spaţiul public au avut numai cuvinte de laudă. Recent însă, colegul lui Răzvan Simion a recunoscut faptul că îl deranja foarte tare un anumit lucru la fosta sa parteneră.

Mai exact, pe vremea când locuiau împreună, de fiecare dată când Dani Oţil avea o reuşită în plan profesional, Mihaela Rădulescu îi „tăia” elanul. Se pare că vedetei de la Antena1 nu îi pica bine atunci când nu era felicitat, ci din contră i se spunea că nu făcuse nimic spectaculos.

”Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea ”păi asta am făcut eu acum zece ani” și te desfundai, îți dai seama. Eu îi ziceam: ”bă, tu știi că eu m-am dat de te tiroliană de pe stâlpul…” și ea zicea: ”tu știi că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare”. Eu m-am simțit super de [email protected]#$%”, a spus Dani Oțil, în podcastul lui Speak.

