Daniel Balaciu, gest extrem la scurt timp după ce și-a mutilat soția! Ce a vrut să facă bărbatul după ce a ajuns în arest: „Atunci a realizat”

În urmă cu două luni, Dana Roba ajungea în comă pe mâinile medicilor, după ce fusese lovită de opt ori cu ciocanul în cap și bătută cu bestialitate chiar de propriul soț. Medicii nu i-au acordat prea multe șanse de supraviețuire, însă make-up artista nu a renunțat ușor, iar acum s-a repus pe picioare. Recent, Dana Roba a făcut noi dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut, dar și despre Daniel Balaciu. Ce a vrut să facă bărbatul la două zile după ce a ajuns în arest?

Dana Roba a fost invitată în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni, unde a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre cel mai negru episod din viața ei. Printre altele, femeia a vorbit și despre cel care a mutilat-o. De când a avut loc incidentul, Daniel Balaciu se află în custodia autorităților, iar viața în arest pare să nu fie prea ușoară. În încercarea de a scăpa de consecințele faptelor sale, bărbatul a fost tentat să recurgă la un gest extrem.

Dana Roba: „Vrea să se sinucidă”

După calvarul prin care a trecut, Dana Roba nu vrea să mai audă de cel care până nu de mult îi era partener. Make-up artista speră că bărbatul o să fie pedepsit așa cum se cuvine și că va petrece mulți ani în spatele gratiilor. De asemenea, femeia a mai subliniat că pedepsele din România sunt prea mici pentru astfel de cazuri, considerând că soțul ei ar trebui să rămână în închisoare pe viață.

Mai mult, se pare că viața în arest nu este prea ușoară pentru Daniel Balaciu. Dana Roba a dezvăluit că după numai două zile de arest, bărbatul a amenințat că se sinucide.

„El, după două zile de arest, a amenințat poliția din Timișoara că vrea să se sinucidă. Acasă, de la lux, de la apartament de lux, să pleci în 2 metri pătrați, cred că e cam greu. Dar atunci a realizat, când a ajuns la ghenă.

(…) El trebuie să plătească exact așa cum spune judecătorul. Eu zic că 15 ani cel puțin de închisoare, pentru că este tentativă de omor cu premeditare și asta este legea în România, deși eu consider că în România legile sunt prea ușoare pentru faptele astea. Ar fi trebuit să stea în închisoare pe viață”, a declarat Dana Roba.

„Aștept să moară, e vie de patru ore”

De asemenea, Dana Roba a mai mărturisit că soțul ei nu a avut nicio urmă de regret, după ce a comis oribila faptă. Nu a fost vorba despre un gest de furie, ci despre un plan bine pus la punct. Bărbatul a așteptat cu sânge rece ca soția lui să se stingă din viață și chiar s-a arătat revoltat că durează atât de mult.

„Mi-am dat seama cu cine stau în casă. Efectiv, s-a transformat în demon. A început să mă înjure foarte dur, proastă, în toate felurile. Nici nu pot să reproduc înjurăturile, că sunt prea dure. Când mi-a dat primul ciocan în cap, aici am o crăpătură foarte mare, m-am întors și am apucat să văd geamul și am văzut că se îmbina ziua cu noaptea.