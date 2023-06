Daniel Nuță, interpretul lui Vlad Țepeș în serialul de pe Netflix, nu și-a îndeplinit cel mai mare vis: ”Să ajung măcar să...”

Daniel Nuță (30 de ani), celebrul actor care interpretează rolul lui Vlad Țepeș, în serialul produs de Netflix, dă cărțile pe față și vorbește despre impactul pe care l-a avut acest rol în viața lui, dar și despre marele său vis neîmplinit.

Se poate spune că cel mai de succes proiect al lui Daniel Nuță este interpretare lui Vlad Țepeș, în sezonul doi al serialului ”Rise of Empires: Ottoman”, însă secretul din spatele acestui rol abia acum a fost scos la iveală. În cadrul unui interviu, actorul a vorbit despre motivul pentru care a fost cel mai potrivit pentru serialul de pe Netflix.

„Am fost la un casting, ca oricare altul și am avut norocul să ceară producția Netflix să ceară un actor din România. S-a căutat în România actorul și eu eram la momentul oportun, și cu părul lung, cu barbă, trăsăturile feței mele sunt puțin ascuțite. robabil am dat și o probă ok, așa că regizorul a zis: `You are the one!`. Știam deja, aveam experiență în călărie. Aveam experiență în luptele scenice și așa mai departe (n.r.: din alte proiecte anterioare). S-au adunat planetele pentru mine în momentul ăla”, a dezvăluit Daniel Nuță.

Deși se consideră o persoană realistă și destul de ancorată în realitate, Daniel Nuță are un vis la care nu vrea să renunțe sub nicio formă. Actorul își dorește să-l cunoască și să lucreze, dacă va fi posibil, cu Paolo Sorrentino.

”Vreau să lucrez cu Paolo Sorrentino, la un moment dat. Asta e una dintre dorințele mele mari, să ajungă măcar să îl cunosc, pentru că omul are o altfel de perspectivă asupra vieții. E un exemplu pentru mine, în general”, a mai spus actorul.

Daniel Nuță: ”Au fost și o să fie multe explozii”

Până să ajungă să-și întâlnească idolul, Daniel Nuță ia parte la un nou proiect interesant din cariera lui. Serialul ”Groapa” de la Pro TV. Filmările au început deja, iar actorul va juca rolul personajului Sașa Vlahu, personaj care face parte dintr-o familie care controlează afacerile dintrun oraș din România. Daniel nu a oferit prea multe detali despre acțiunea care se petrece în serial, însă este încântat de faptul că noul rol vine la pachet cu o gândire pozitivă, mult mai corectă și curată.

„Numele personajului meu e Sașa Vlahu, face parte din familia Vlahu, o familie care controlează afacerile dintr-un oraș din România, un oraș de la Dunăre, care e și nu e de acord cu acțiunile pe care familia le-a făcut de-a lungul timpului. Are o mică rupere de ei, dar cum se vor întâmpla lucrurile, asta vom descoperi ulterior.

Rolul vine nou în primul rând cu o gândire mult mai spre pozitiv, mult mai corectă și mai curată. Și celelalte personaje erau foarte sincere în ceea ce făceau, dar parcă era ceva înnegrit acolo. La Sașa e mult mai clar. Nu știi exact dacă e așa sau așa, dacă e albă sau neagră. Tot timpul viața e mai mult spre gri. Tinde spre lucrurile corect. E un personaj corect în primul rând față de el și în al doilea rând față de oamenii din jur.

Au fost și o să fie multe explozii, cu multă acțiune și abia le aștept și pe alea. În principiu, de-a lungul timpului, chestiile tot vin în viața unui actor să facă și asta, și asta. Aici se leagă povestea diferit. E un alt vibe. Am norocul să fiu eu aici”, a mai dezvăluit Nuță, pentru FANATIK.