Daniel Onoriu, atac dur la adresa Isabelei: ”Atârnă la un străin pentru 3 lei”

Daniel Onoriu și Isabela au luat-o pe drumuri separate, iar de atunci între cei doi nu mai există deloc liniște. Aceștia au fost implicați în mai multe scandaluri, ba mai mult, femeia a depus și plângeri la poliție împotriva fostului partener, însă nici acum la câteva luni distanță, certurile nu par să se fi terminat. Recent, fostul pilot a ieșit din nou la atac și a făcut dezvăluiri despre cea care i-a fost alături mai bine de 5 ani.

Daniel Onoriu a suferit destul de mult în momentul în care el și Isabela s-au despărțit. Deși la început părea că decizia a fost una de comun acord, fostul pilot a încercat să repare lucrurile, însă fără niciun rezultat. Mai mult, situația dintre cei doi a început să se înrăutățească, iar in final, au ajuns să nu își mai vorbească.

Acum, Daniel Onoriu mărturisește că este dezamăgit de cea care i-a fost soție mai bine de 5 ani, atât el, cât și întreaga lui familie și-ar fi dat seama de ce i-a fost Isabela alături.

Fostul pilot a subliniat faptul că Isabela a demonstrat că nu l-a iubit niciodată și că, de fapt, relația lor s-a bazat doar pe sumele mari pe care el le-a avut în conturi.

„ Toți sunt dezamăgiți de ea că, în loc să mă îngrijească pentru că sunt un om care a suferit cumplit, după două luni de comă și 4 luni de terapie intensivă ea se plimbă prin Thailanda ca o femeie ușoară.

Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat viață și îi mulțumesc din suflet că m-a scăpat de această femeie care rămâne în istoria acestei țări pentru că si-a băgat soțul la pușcărie 34 de zile, după câteva luni după ce a ieșit din comă. Tuturor, prietenilor mei dar și familiei mele ne-a demonstrat că a stat pe lângă mine doar pentru bani și, cum m-am blocat financiar, a și plecat. 5 ani a avut în conturi sute de mii de euro din partea mea pentru că îmi era soție, iar acum atârnă la un străin pentru 3 lei”, a spus Daniel Onoriu pentru Click.

Daniel Onoriu: „O sfătuiesc să nu se mai facă de râs pe rețelele de socializare pentru că e rușinos tare!”

Dar asta nu e tot! Onoriu a continuat seria declarațiilor și a ținut să îi transmită fostei sale partenere că modul în care alege să se expună în prezent în mediul online nu îi face deloc cinste. Mai mult, acesta a explicat că la un moment dat i-a purtat un respect deosebit, însă acum nu mai poate face acest lucru pentru că Isabela s-ar face de râs cu fotografiile pe care le publică.

După părerea sa, comportamentul Isabelei demonstrează că ea este interesată doar de banii actualului partener, în timp ce el o folosește în alte scopuri.

„ Din păcate, femeia asta m-a vândut pentru o excursie, o chirie amărâtă și o mașină, pe care o are cu titlul de împrumut și un bărbat care e un străin! Eu am fost soțul ei 5 ani, i-am arătat respectul cuvenit unei soții, dar ea m-a părăsit crezând că nu-mi voi mai reveni niciodată după trauma pe care am suferit-o! Eu o să-mi îndeplinesc visele pe care le aveam cu ea, iar unul din ele e să-mi fac un hotel în Zanzibar și o să-l fac acum cu o altă femeie. Îi urez o viață frumoasă alături de bărbații pe care o să-i aibă în viața ei și o sfătuiesc să nu se mai facă de râs pe rețelele de socializare pentru că e rușinos tare! A fost doamna Onoriu 5 ani, iar pozele pe care le postează, mie personal, îmi demonstrează că acel bărbat care e acum în viața ei o tratează ca pe o jucărie sexuală și nu îi pasă că ea postează fotografii ca o femeie disperată care vrea să atragă și alți bărbați, care să o sponsorizeze arătându-și fundul în orice fotografii!”, a mai declarat fostul pilot de curse.