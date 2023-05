Daniel Onoriu este îndrăgostit până peste cap! Mesajul pe care i l-a trimis viitoarei soții din arest la domiciliu

Deși nu a divorțat încă de fosta parteneră, Daniel Onoriu și-a găsit deja viitoare soție. De când a cunoscut-o pe Elena, actuala sa iubită, pilotul de raliuri este în al nouălea cer. Astăzi, femeia își serbează ziua de nume, așa că Daniel Onoriu nu a avut cum să rateze momentul și i-a făcut acesteia o urare prin care își mărturisește toată dragostea ce i-o poartă.

De mai bine de o lună, Daniel Onoriu pare că și-a găsit fericirea. Deși se află de șase luni în arest la domiciliu, bărbatul a reușit să cunoască o femeie specială pentru el. Este vorba despre Elena, o afaceristă brunetă, care a reaprins flacăra iubirii pentru pilotul de raliuri. Cei doi trăiesc acum o frumoasă poveste de dragoste și au planuri mari de viitor.

Astăzi, cei care poartă numele de Elena sau Constantin își aniversează ziua de nume. Printre sărbătoriți se numără și Elena, noua parteneră a lui Daniel Onoriu. Bărbatul nu putea rata ocazia și i-a făcut femeii din viața lui o adevărată declarație de dragoste. Acesta a distribuit în mediul online o fotografie cu afacerista, i-a urat „La mulți ani!”, iar mai apoi și-a mărturisit sentimentele.

„Astăzi, de ziua sfinților Constantin și Elena o sărbătorim pe frumoasa mea viitoare soție Elena! Te iubesc, viața mea, la mulți ani și tot ce e mai frumos pe lumea asta îți doresc!”, a scris Daniel Onoriu, în dreptul unei imagini, de pe Instagram.

Daniel Onoriu, gata de căsătorie

Deși încă nu a divorțat de fosta parteneră, iar pe actuala o cunoaște de puțin timp, Daniel Onoriu este pregătit să ajungă în fața altarului pentru a treia oară. Bărbatul este îndrăgostit până peste cap și cererea în căsătorie deja a avut loc. Elena a spus un mare „Da”, iar acum urmează nunta.

Daniel Onoriu și Elena nu formează un cuplu de mult timp, însă pilotul de raliuri este sigur că ea este aleasa. Bărbatul supune că s-a rugat mult ca femeia potrivită să apară în viața sa, iar Dumnezeu i-a scos-o în cale pe Elena.

„E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred ca ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile

Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M- am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca așa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viața mea și suntem amândoi fericiți”, declara Daniel Onoriu.

