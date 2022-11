Daniel Onoriu imploră în genunchi să se împace cu Isabela. Pilotul de raliuri îi face mega-declarație de amor din arest fostei soții și spune realul motiv pentru care are ordin de restricție

Daniel Onoriu a ajuns în arest la Secția 5 de Poliție joi seara, după ce a încălcat ordinul de restricție pentru Isabela. Pilotul de raliuri a vrut neapărat să o vadă pe fosta lui soție și apoi, s-a denunțat singur. Ajuns la disperare, i-a făcut o declarație de dragoste pe rețelele de socializare în care se roagă în genunchi la Dumnezeu să-i redea fosta iubită.

După mai bine de șase ani de căsnicie, Daniel Onoriu i-a cerut, brusc, divorțul Isabelei. Despărțirea a fost confirmată chiar în luna august a anului 2022. La doar două luni după aceea, fosta soție (cei doi se află în proces de divorț, dar acesta nu este finalizat) a cerut un ordin de restricție, spunând că se simte în pericol.

Imediat după despărțire, pilotul de curse își găsise o altă iubită cu care se afișa mândru, dar se pare că relația a fost mai degrabă un „pansament” pentru că acum, Daniel Onoriu este mai hotărât ca niciodată să o ia pe Isabela înapoi. Atât de hotărât încât a încălcat ordinul de restricție și s-a denunțat singur, numai să o vadă pe fosta lui. (VEZI DETALII AICI)

Daniel Onoriu, declarație de amor pentru Isabela din închisoare

Din arest, și-a spus pe rețelele de socializare gândurile, doleanțele și regretele, atât pentru Isabela, cât și pentru familie:

„Că vă convine sau nu, eu m-am autodenunțat și sunt arestat la secția 5 de poliție. Polițistul scrie hârtii și sper să nu vadă poza pe care o fac. Nu știu cât o să stau, dar o să cam stau!

Isabela. Îți mulțumesc că te-am întâlnit. Te iubesc mult și sunt fericit că și tu m-a iubit!!!

Familia mea Onoriu, vă rog să mă iertați. Știu că vă e rușine cu mine, dar mulți ani ați fost mândri și vă mulțumesc că mă iubiți!”

Motivul real pentru Daniel Onoriu a divorțat de Isabela

După ce a ajuns în arest la Secția 5 de poliție, i-a scris o „epistolă” iubitei și a postat pe rețelele de socializare imagini în care imploră împăcarea. În cadrul scrierii arzătoare, a mărturisit și de ce a lăsat-o pe Isabela, după ce s-a trezit din coma de 55 de zile.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. De fapt, știu si va spun și vouă … am fost aproape mort in spital la terapie intensiva și după ce am ieșit de acolo, nu mai eram eu, așa că i-am cerut divorțul soției mele Isabela Onoriu! După câteva zile, am început să regret, dar nu voiam să mai fiu cu ea. Între timp, am dat de o alta femeie din Canada, căreia i-am cumpărat un bilet de avion și cu care m-am văzut în Germania, iar după am zburat împreună în România! Nu am avut absolut nimic cu acea femeie, am vrut doar să o fac geloasa pe SOȚIA MEA și atât”, a spus Daniel Onoriu pe TikTok.

Daniel Onoriu, despre ordinul de restricție: „ Eu știu doar că i-am făcut cadouri scumpe si am plimbat-o în vacante”

Pilotul de curse susține că motivul pentru care s-ar fi ales cu ordinul de restricție ar fi gelozia pe care a simțit-o Isabela când a văzut imaginile cu fostul soț și iubita lui, imediat după despărțire. Daniel Onoroiu nu găsește o justificare reală a ordinului, el susținând că nu i-a făcut rău fostei, ci doar a răsfățat-o.

Ea a aflat pentru ca am postat pe Facebook poze cu femeia asta, iar instant Isabela a cerut sa divorțam. După a făcut plângere la Poliție, iar eu am acum, în clipa asta, interdicție de a mă apropia la 300 m de ea. Pai de ce? Sunt violator in serie? Ce am făcut eu să merit asta?

Eu știu doar că i-am făcut cadouri scumpe si am plimbat-o în vacante, iar restul sunt doar nebunii inventate de ea … cum sa-i fac eu rău unui om pe care îl iubesc, iar ea de ce nu înțelege niciodată că sunt un om bolnav care are nevoie de îngrijiri și medicamente, nu de semnături pe la Poliție sau ceva de genul asta!”, a spus Onoriu pe rețelele de socializare, cu explicația că imaginile în care se roagă sunt din perioada în care era în Spania.

