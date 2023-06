Daniel Onoriu, strigăt de ajutor din arestul la domiciliu! Fostul pilot de raliuri a ajuns la capătul puterilor: „Eu de ce sunt atât de pedepsit?!”

Au trecut aproape opt luni de zile de când Daniel Onoriu se află în arest la domiciliu, iar starea lui nu pare să fie una prea bună. Zilele trecute, fostul pilot de raliuri chiar a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe lângă problemele de sănătate, bărbatul pare că nu mai rezistă în casă și își strigă necazul. Spune că dintre toți cei care se află în arest la domiciliu el trebuie să îndure cele mai grele condiții. Ce îl nemulțumește?

În urmă cu mai bine de opt luni, Daniel Onoriu ducea un război dur cu fosta soție. Ea a decis să încheia căsnicia de 6 ani, iar el nu a primit prea bine vestea. Inițial a fost revoltat, a atacat-o încontinuu, ceea ce a făcut-o pe Isabela să ceară autorităților un ordin de protecție. Mai apoi, fostul pilot de raliuri a revenit la sentimente mai bune și a încercat o împăcare, motiv pentru care a încălcat ordinul de protecție, iar asta l-a trimis în arest pentru 34 de zile, iar apoi în arest la domiciliu.

De luni de zile, Daniel Onoriu nu are voie să își părăsească locuința și a ajuns la capătul puterilor. Bărbatul reclamă faptul că deși locuiește într-o casă ce are curte, nu este lăsat să iasă afara nici pentru câteva minute, pedeapsă ce nu se aplică și altora, potrivit spuselor lui.

„Am chemat Salvarea pentru că mi s-a făcut rău. Sunt singurul arestat din România, care nu are voie sa stea la aer în curtea lui personală! Locuiesc în Băneasa într-un apartament la parter și am o terasă de 100 mp, dar nu mă lasă să ies nici măcar 30 de minute, asta în timp ce toți arestații, pe care i-am cunoscut cât am stat 34 de zile în arestul central, stau bine merci cât vor ei în curțile sau terasele lor”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit click.ro.

Daniel Onoriu, revoltat la adresa autorităților

Recent, măsura arestului la domiciliu s-a prelungit în cazul lui Daniel Onoriu, iar asta la deznădăjduit complet. Pe lângă faptul că nu înțelege de ce nu este lăsat să iasă în curtea sa, bărbatul nu înțelege nici de ce este pedepsit atât de aspru. Își recunoaște greșeala, dar spune că a fost mânat de iubiri și autoritățile are trebui să înțeleagă asta. Nu a avut intenția de a îi face rău fostei partenere și consideră că este pedepsit mult prea aspru.

„Mi-au mai dat 30 de zile! Am intrat în a 8-a lună de arest la domiciliu, plus 34 de zile arestat în pușcărie! Eu de ce sunt atât de pedepsit?! Greșeala mea a fost că am încălcat un ordin de restricție, pe care îl recunosc și îl regret, dar l-am încălcat pentru că în momentul acela o iubeam din toată inima mea pe soția mea. M-am dus la ea acasă să-i spun că o iubesc și că vreau să ne continuăm viața împreună așa cum am fost aproape 6 ani!”, a mai spus Daniel Onoriu.

