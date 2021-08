Daniel Pavel, prezentatorul TV al emisiunii ”Survivor România”, competiția care s-a desfășurat pe mai multe luni în Republica Dominicană, a vorbit despre experiența pe care a avut-o atât el, cât și concurenții în junglă. De asemenea, a amintit și despre marele câștigător al acestei ediții, Zanni.

Daniel Pavel a vorbit în cadrul unui interviu despre experiența din Republica Dominicană de la ”Survivor România„. Chiar și el, la rândul lui, a fost uimit de provocările sportive care au fost pregătite în cadrul emisiunii. De asemenea, prezentatorul TV a vorbit și despre marele câștigător al acestei ediții, Zanni, care a fost și contestat, și iubit de către oameni. După ce competiția de peste hotare a ajuns la final, au existat o serie de comentarii, atât din partea telespectatorilor și urmăritorilor de pe rețelele de socializare, cât și din partea anumitor foști concurenți care au luat parte în show-ul de supraviețuire.

Prezentatorul emisiunii a mărturisit faptul că Zanni a fost și iubit, dar și contestat de anumite persoane. Însă, așa cum mărturisește și Daniel Pavel, „Zanni este câștigătorul absolut, fără dubiu”. Întrebat dacă a existat și regie în această competiție, bărbatul a mărturisit că emisiunea ”implică o regie în termeni de televiziune”, existând reguli: ”Eliminările au fost făcute exclusiv de Marele Public. Singura regie ținea de partea de set, de ceea ce este specific unui show de televiziune”.

Ce a spus Daniel Pavel despre Zanni, marele câștigător ”Survivor România”

Nicio competiție nu este lipsită de tensiuni, iar Daniel Pavel a mărturisit că au existat momente în care concurenții s-au certat între ei: ”A fost momentul în care experiența marilor arene fotbalistice a fost acolo cu noi. Este vorba despre momentul critic din echipa Faimoșilor în care protagoniști au fost Ștefan, pe de o parte, și Sebi și Zanni, pe de altă parte. Și-au spus ce au avut de spus, Ștefan s-a întors către ei și acela a fost un moment în care a apărut un mic angajament fizic.

Mai avuseseră loc niște mici clinciuri între concurenți, dar, în acest conflict, băieții erau epuizați. Eram la traseu de noroi, unul greu. Toate momentele îmi dădeau o ușoară amărăciune pentru că vedeam cât de bine intenționați sunt, că realmente trag la aceeași căruță. Era genul de situație în care îți dorești să oprești timpul, să oprești substanța sufletelor lor și să spui: băieți și fete, e bine!”.

Despre Zanni, prezentatorul TV a mărturisit că are un ”spirit ludic extraordinar”, iar jocurile de quizz erau foarte așteptate de concurenți: ”Amuzante erau quizz-urile. Au fost momente în care am râs cu lacrimi. Oricât de greu luptau pentru o recompensă, reușeau să creeze momente cu adevărat hilare. Zanni are un spirit ludic extraordinar, Jador cu celebrul lui dans cu ananasul. Fetele reușeau să facă față foarte bine situațiilor de stres și se duceau către amuzament”, a spus el pentru Viva.

