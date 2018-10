Daniela Crudu a aflat că este grav bolnavă! ”Fac un tratament de câteva luni”

Daniela Crudu a primit un diagnostic crunt din partea medicilor după o serie de simptome care au alertat-o în ultima perioadă.

”Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am dastea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a spus Daniela Crudu, la Xtra Night Show.

Câteva simptome noi pentru ea au determinat-o pe Daniela Crudu, aflată la Ultimul Trib, să ceară și un test de sarcină, motiv de mare veselie printre colegii ei.

” A plecat Paula, dar noi tot șapte suntem! Ne pregătim de botez’, a spus Ionuț Iftimoaie. ‘Cred că sunt gravidă… mi-am făcut socoteala și din mai multe puncte de vedere, mă simt cu musca pe căciulă… N-am putut să mănânc nimic și aveam atâtea variante din care să îmi aleg. E o veste bună pentru mine, un copil e o binecuvântare! Poate îmi schimbă viața. Dacă e fată, ar chema-o Ana, dacă e băiat – Alexandru”, a spus Daniela, în așteptarea confirmării testului.

Daniela Crudu, în scandal cu Sorana de la ASIA

Premiul de 100.000 de euro de la “Ultimul trib” i-a ambiționat la maximum pe concurenți. Daniela Curdu și Sorana, fosta componentă a trupei ASIA, se află într-un război deschis. Fosta asistentă a lui Dan Capatos s-a accidentat în cadrul unei probe, când a suferit o luxație la mână.