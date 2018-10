Daniela Crudu își dorește un copil, dar nu abandonează distracția: ”Nu sunt măritată, nu am obligații”!

Daniela Crudu își dorește un copil, însă asta nu înseamnă că ar fi tentată să se mărite. Cel puțin deocamdată, nici nu îi trece prin cap așa ceva. Mai ales că – după cum a declarat chiar ea la Antena Stars – nu este ”măritată” și nu are nici ”obligații”. În consecință, Cruduța pune distracția pe primul loc, chiar dacă, uneori, plânge.

Motivele pentru care Cruduța varsă lacrimi sunt mai multe. Se declară o sensibilă și recunoaște că plânge chiar și atunci când nu ar trebui.

„Plâng. Nu plâng din dragoste, plâng de nervi, din alte motive. De exemplu, dacă sunt cu maşina undeva sau nu mai ştiu unde am parcat-o, am căutat-o o dată o oră şi am început să plâng de nervi. Am din astea, ştii… sunt sensibilă, dar pe prostii, cedez nervos repede. Imediat mă enervez şi mă apucă plânsul. Aşa din dragoste n-am mai plâns de mult”, a declarat Daniela Crudu.

Da, un copil ar fi binevenit în viața Danielei, însă numai dacă va întâlni pe cineva care să o ”liniștească”. Până va sosi respectivul ”cavaler”, Daniela Crudu profită, din plin, de viața ”fără obligații”.

„Îmi doresc un copil, nu neapărat să mă mărit. Dar îmi doresc un copil. Atunci când o să întâlnesc pe cineva, să mă liniştească. Până atunci nu am obligaţii, nu sunt măritată, nu am familie, de ce să nu mă distrez?”, a mai spus Cruduţa.

