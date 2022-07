Daniela Gyorfi și Carmen Harra, la cuțite din cauza unui bărbat?! Primele declarații ale artistei

Scandalul dintre Daniela Gyorfi și Carmen Harra a atras atenția publicului larg de-a lungul timpului, însă artista a făcut lumină în acest caz după mai mulți ani. Conflictul dintre cele două vedete ar fi pornit din cauza relației pe care cântăreața o avea la un moment dat cu un fotograf.

După ce a fost catalogată drept o persoană violentă în momentul în care a fost acuzată că a agresat-o fizic pe Carmen Harra, Daniela Gyorfi a făcut lumină în acest caz. Invitată într-o emisiune de televiziune, artista a vorbit pe larg despre trecutul tumultuos pe care l-a avut, dar și despre relația d=cu bărbatul care i-a fost fotograf la un moment dat.

Daniela Gyorfi, noi detalii despre conflictul avut cu Carmen Harra

Apreciată de-a lungul timpului pentru transparența sa și pentru faptul că a spus mereu lucrurilor pe nume, Daniela Gyorfi a atras de-a lungul timpului o mulțime de susținători. Vedeta a reușit să aibă parte de un succes răsunător în urmă cu câțiva ani, datorită colaborărilor neașteptate cu diverși interpreți de muzică din industria românească.

Totuși, vedeta nu a fost ferită de scandaluri. Aceasta a fost implicată într-un conflict în urmă cu 30 de ani, când a fost acuzată că a agresat-o fizic pe nimeni alta decât Carmen Harra. S-a scris de-a lungul timpului că cele două s-ar fi certat din cauza unui bărbat. Invitată în emisiunea moderată de Denise Rifai, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe Kanal D, artista a negat aceste acuzații.

La începutul anilor 90, se presupunea că Daniela ar fi avut o relație cu fotograful său de pe atunci, Gabriel Hennessey. Potrivit informațiilor apărute în presă, columbianul le-ar fi făcute pe Daniela Gyorfi și pe Carmen Harra să apeleze la violență, însă, potrivit vedetei, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

„În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat, pentru că nu sunt genul. Într-adevăr cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi…niciodată în viața mea”, a explicat vedeta.