Daniela Iliescu intervine în scandalul momentului! Ce i-a reproșat Danei Roba: ”Când i-a dat bărbatul ei cu ciocanul în cap, eu i-am donat bani”

Nu se mai termină scandalurile pentru Culiță Sterp! După ce a fost acuzat că l-a promovat pe Alexandr Stoianoglo, candidatul pro-rus la prezidențialele din Republica Moldova, și a fost în conflict cu fosta soție, Carmen de la Sălciua, acum s-au aprins spiritele între el și Dana Roba. Mai mult decât atât, a intervenit și Daniela Iliescu.

În urmă cu doar câteva zile, Dana Roba a declarat că nu este de acord cu atacurile Getuței, sora lui Culiță Sterp, la adresa lui Carmen de la Sălciua. Ulterior, artistul a reacționat și a ținut să precizeze că i-a donat bani make-up artistului atunci când a trecut prin problemele create de fostul soț.

Citește și: Imagini senzaționale! Ce s-a întâmplat după ce Culiță Sterp și-a făcut apariția într-un club din Germania

Între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua a început un mare scandal, după ce sora artistului a făcut o serie de declarații tranșante la adresa cântăreței. Dana Roba a intervenit în conflict și a explicat faptul că nu i se pare normală atitudinea Getuței.

Lui Culiță Sterp nu i-a picat prea bine afirmația făcută de make-up artist, așa că a ținut să îi aducă aminte că a ajutat-o atunci când a avut probleme. Ei bine, Dana Roba a mărturisit că nu înțelege reproșurile artistului, mai ales că nu l-a jignit pe el, ci a făcut comentarii doar la adresa Getuței.

„Domnul să-l binecuvânteze! Spune-i că nu pot să zic nimica decât ca Domnul să-l binecuvânteze! Atâta pot să îi spun lui Culiță: God bless you! Dacă faci o faptă bună și îi strigi apoi omului ți se ia răsplata. Eu nu l-am jignit niciodată pe Culiță. De ce să îl jignesc? Eu doar am spus despre soră-sa că nu e normal să facă așa cu fosta cumnată. Eu nu l-am jignit pe el personal, deci nu înțeleg de unde a înțeles el că eu l-am jignit. Eu nici măcar nu am vorbit despre el”, a declarat Dana Roba pentru Fanatik .

De asemenea, Dana Roba a mărturisit că a fost contactată și de Daniela Iliescu în ceea ce privește acest conflict. Make-up artistul a precizat că a răspuns civilizat la mesajul primit de la partenera de viață a lui Culiță Sterp.

„Am vorbit doar despre soră-sa. Mi-a scris actuala lui, da. Mi-a lăsat un mesaj azi-noapte, dar eu i-am răspuns la fel de civilizat. Cine a văzut declarația mea vede că am vorbit cât se poate de civilizat. Chiar n-am zis nimic de Culiță. Nu știu de ce au sărit ei așa în sus.

Chiar am fost diplomată. Totuși, tu, femeie gravidă, să te încarci cu energiile negative ale oamenilor și să te înjure lumea, să te blesteme de ce se ia de Carmen… La fel cum Culiță are oameni care-l iubesc, așa are și Carmen, nu? Eu am zis doar că nu e frumos ce face soră-sa”, a mai spus Dana Roba.