David Popovici a șocat România! Ce a putut spune despre banii pe care îi are în cont

David Popovici (19 ani) a bifat multiple reușite la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Tânărul sportiv, supranumit „Rechinul”, a făcut declarații surprinzătoare în spațiul public referitoare la banii pe care îi câștigă. Înotătorul român a precizat că nu dorește să cunoscă sumele de bani care îi intră în conturi, iar de administrarea lor se ocupă chiar tatăl! Iată detaliile mai jos!

Se cunoaște, deja, faptul că David Popovici este o fire modestă și discretă. Sportivul în vârstă de 19 ani a bifat multiple reușite la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și este unul dintre cei mai apreciați sportivi la nivel mondial. Odată cu performanțele în zona sportivă, înotătorul român reușește să câștige nu doar medalii, ci și bani. În cadrul unui interviu, cel supranumit „Rechinul” a mărturisit că nu cunoaște ce sume îi intră în conturi. De partea administrativă se ocupă chiar tatăl lui, așa cum a precizat tânărul.

Vezi și Ce rentă viageră va încasa David Popovici după ce se va retrage. Campionul olimpic e asigurat pentru tot restul vieții!

Vezi și De ce David Popovici a fost cel mai bronzat dintre adversarii săi. Explicația lui te va întrista

Pentru că banul ar putea reprezenta putere, sportivul nu dorește să cunoască ce sume îi intră în conturi. Totodată, nu dorește să fie influențat într-un mod negativ, așa că decide să stea departe de bani!

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună”, a spus David Popovici, în interviul moderat de Dragoș Pătraru.

De altfel, de situația financiară se ocupă tatăl lui. În acest mod, tânărul are mai mult timp să se focuseze pe zona sportivă. Desigur, tatăl îi comunică detaliile de bază, iar înotătorul român are încredere în părintele său.

„Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu. Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a mai spus David Popovici.