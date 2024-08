De ce David Popovici a fost cel mai bronzat dintre adversarii săi. Explicația lui te va întrista

Cu siguranță nu știai motivul pentru care David Popovici a fost cel mai bronzat dintre adversarii săi de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Înotătorul în vârstă de 19 ani i-a șocat pe toți cu explicația sa. Iată ce a declarat campionul olimpic după întoarcerea în București!

David Popovici a sosit astăzi la București, aducând cu el două medalii de la Jocurile Olimpice de la Paris. A fost întâmpinat cu covor roșu la salonul prezidențial al Aeroportului Henri Coandă.

La doar 19 ani, David Popovici a uimit prin cele două medalii olimpice câștigate, una de aur la 200 de metri liber și una de bronz la 100 de metri liber.

Cu toate acestea, în timpul probelor olimpice pe care le-a susținut la Paris, un detaliu le-a atras atenția tuturor când vine vorba de David Popovici. Nu doar talentul său i-a făcut pe oameni să vorbească, ci și faptul că înotătorul în vârstă de 19 ani era cel mai bronzat dintre participanți. Mai exact, acesta avea urme le ochelarilor de înot bronzate pe față.

Campionul olimpic a precizat de mai multe ori că urmele de bronz le are din cauza condițiilor de antrenament din București. David Popovici se antrenează în bazinul exterior de la Lia Manoliu. Mai mult, tânărul a afirmat că nu se vede ca un „miracol” pentru realizările sale, dar a dorit să sublinieze condițiile în care se antrenează, în comparație cu sportivii din alte țări.

„Nenumărate dimineți când îl rugam pe taică-miu să conecteze laptopul de televizor prin HDMI, să căutăm pe YouTube finalele lui. Pur și simplu îi analizam cursele, aveam 8-9-10 ani, nu înțelegeam atât de multe dar voiam să fiu ca el. Până și tata nu știa prea multe, dar îmi spunea cum să fac. Nu punea presiune pe mine, dar vorbeam despre asta, îl urmăream cu mare interes pe Michael Phelps.

Ca echipă, nu consider că îmi lipsește ceva. De la antrenorii mei de pregătire fizică pe uscat, la terapeuți, maseuri, nutriționiști etc, echipa e la fel de bună sau poate fi la fel de bună indiferent din ce țară vine. Tu alegi oamenii. Dar infrastructura nu o alegi. Am început înotul în bazinul de la Lia Manoliu, continui acolo, de asta sunt atât de bronzat acum, pentru că am tot înotat în aer liber acolo.

Toți competitorii mei s-au dus în cantonamente, la altitudine, pe alte continente să se pregătească pentru Jocurile Olimpice, ei eu am fost la Lia Manoliu. Și tot am câștigat! Dar sportul, în general, are nevoie de mai multă atenție și de bani, de susținere. Avem nevoie ca oamenilor care se ocupă de asta să le pese”, a dezvăluit David Popovici într-un interviu Euronews România, înainte de întoarcerea în țară.