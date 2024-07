De ce refuză fiica lui Adrian Păunescu să își serbeze ziua de naștere și Crăciunul. Ana Maria, dezvăluire inedită la ALTCEVA, cu Adrian Artene

În cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene, Ana Maria Păunescu, fiica regretatului Adrian Păunescu, a vorbi cu sufletul deschis despre impactul pe care l-a avut trecerea în neființă a părintelui ei. Tânăra păstrează vie amintirea poetului, îl visează tot timpul și chiar reușește să aibă o conexiune de dincolo de moarte cu tatăl ei, decedat în urmă cu 14 ani.

După trecerea în neființă a poetului Adrian Păunescu, Ana Maria își aduce aminte și cum nopțile în care își visa părintele, dar și anii în care a refuzat să-și mai serbeze ziua de naștere și să mai creadă în magia sărbătorilor de iarnă. Fiind născută pe data de 25 decembrie, tânăra a interzis în casă Crăciunul, iar ziua ei de naștere nu a mai existat în calendar.

”Am avut o perioadă în care îl visam destul de des. În casa asta am interzis Crăciunul. Ziua mea nu a mai existat de atunci, fiind născută pe data de 25 decembrie. Îmi aduc aminte că pe 25 decembrie 2010 au venit Ioana și Andrei aici acasă și i-am întrebat: ”De ați venit că nu e nici Crăciun și nici ziua mea” și Ioana mi-a zis: ”Păi am venit să vedem ce mai faci, ți-a zis cineva?”. Nu am mai făcut brad, nu ma exista Crăciun sau Moș Crăciun, nu mă interesa nimic. Trăiam într-o negare totală.