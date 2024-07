Adrian Păunescu, favorizat de regimul Ceaușescu?! Fiica poetului spulberă orice zvonuri în podcastul Altceva, cu Adrian Artene

Ana Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, a fost invitată în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Intrarea tatălui său în politică – pe vremea regimului condus de Nicolae Ceaușescu – nu a fost privită cu ochii buni de majoritatea românilor, fiind adesea acuzat că este favorizat. Fiica poetului a vorbit despre cum tatăl său s-a folosit, de fapt, de poziția sa de senator pentru a semnala nedreptățile din țară. Sătul să mai fie spectator și să contribuie la rezolvarea milioanelor de nedreptăți, poetul și-a dorit să aducă schimbări pozitive în timpul dictaturii lui Ceaușescu.

„Eu sunt revoltată că mai sunt câțiva așa care ori iau în râs, ori nu înțeleg dragostea sa pentru ceilalți și pentru țară și ne învață pe noi ăștia care am stat cât am stat pe lângă el, că eu am stat. A mers în turnee, a mers în campanii electorale, o altă dimensiune pe care oamenii nu o înțeleg. L-a apucat să se facă politician pentru că a vrut să rezolve din milioanele de nedreptăți, măcar câteva,” a mai adăugat Ana Maria,” a mai transmis aceasta.