De-a râsu’-plânsu’! Doi șoferi din București plătesc și împart același loc de parcare: „De ce nu mi-a luat şi nevasta?”

O situație care poate fi încadrată în categoria comediei absurde are loc în București. Doi cetățeni plătesc și împart același loc de parcare. „Pățania”, însă, ar ține de birocrație. Și, totuși, cei doi șoferi, care au contract cu Primăria pentru același loc, se ceartă și se „bat” pe spațiul respectiv. Iată detaliile mai jos, în articol, dar și conversația dintre cei doi.

Se cunoaște deja faptul că există o criză a locurilor de parcare în Capitală. Pe lângă spațiile destinate parcării temporare sau cele care aparțin de zonele rezidențiale, mulți dintre șoferi sunt nevoiți nu doar să facă un „slalom” incredibil prin trafic, ci și să găsească un loc de parcare cât mai apropiat de zona în care locuiesc. Uneori e o adevărată „luptă”, pentru mulți dintre cetățeni, mai ales dacă sunt nevoiți să se întoarcă acasă spre seară.

Doi șoferi din București plătesc și împart același loc de parcare

Totuși, există o situație în București care pare să treacă în zona fantasticului: doi șoferi plătesc și împart același loc de parcare. De aici sunt generate și discuțiile aprinse între ei.

Ambii cetățeni au contract cu Primăria pentru locul respectiv de parcare. Este clar, însă, că este vorba despre o încurcătură birocratică, iar unul dintre cei doi șoferi este hotărât să acționeze pe cale legală, pentru a-și face dreptate.

Locul de parcare este „sursa” disputei între cei doi șoferi din București. Unul dintre cei doi cetățeni este revoltat pe celălalt și, furibund, dă replică: „De ce nu mi-a luat şi nevasta dacă tot mi-a luat parcarea, nu?”.

Cui aparține vina?

„Pățania” are loc în sectorul 2 al Capitalei. Încurcătura-i mare, potrivit conversațiilor surprinse cu o cameră ascunsă – unul dintre cetățeni locuiește de 25 de ani în bloc, de 15 ani plătește parcarea și se simte neîndreptățit, după ce o altă persoană a venit și i-a „revendicat” locul de parcare.

„Aici am chitanţa de 500 de lei pe 20.01.2022. Locul 18, codul care este la parcare. Acesta este locul meu de parcare care este ocupat de altă maşină. Acum parchez pe unde apuc. Azi am parcat aici, mâine parchez în faţă, poimâine parchez pe la piaţă…”, arată unul dintre ei.

„Eu ce să-i fac dacă e supărat? Am fost sunat, am plătit şi atât. Asta a fost. Am cerere de acum 5 ani şi acum a fost contractat. Asta a fost tot”, spune celălalt cetățean.

„Omul a venit de o săptămână în bloc, aici, şi a luat parcarea. Eu stau de 25 de ani în bloc şi mi s-a luat parcarea pe care o plătesc de 15 ani. Au zis că s-a anulat contractul”, a continuat discuția persoana care este o „veterană” a cartierului.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Există, însă, o explicație, potrivit autorităților locale. Persoana care locuiește de 25 de ani în blocul respectiv și plătea de 15 ani parcarea și-a pierdut dreptul la locul de parcare, pentru că nu își actualizase datele din contract. Pe de altă parte, ADP-ul l-ar fi anunțat pe cetățean, prin poștă, că i-a fost reziliat contractul. Cetățeanul, însă, susține că nu ar fi primit notificările respectivă și e hotărât să meargă în instanță, potrivit observatornews.ro.

Sursă foto: Pixabay