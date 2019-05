De asta s-a logodit?! Bianca Drăgușanu e însărcinată cu Alex Bodi? Imagini cu burtica realizate azi-noapte

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au apărut pentru prima oară, împreună, la o emisiune de la Antena Stars, iar cei doi au zâmbit tot timpul și au povestit amănunte din viața lor. Bineînțeles, toți ochii au fost ațintiți asupra Biancăi, discutându-se foarte mult în ultima vreme despre faptul că frumoasa vedetă… ar fi însărcinată.

Bianca Și Alex au fost invitați în emisiunea ”Xtra night show” de la Antena Stars, iar telespectatorii i-au văzut pentru prima oară împreună într-un studio de televiziune.

”Mi-am asumat relația, am trecut peste anumite încercări pe care le-am avut în astea opt luni. Nu a fost numai lapte și uiiere, suntem două pietre tari, vulcanici și mai ies scântei. Avem o relație picantă. E vorba de episoade și episoade”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Bianca Dră

Întâlnirea dintre Alex Bodi și Victor Slav

Alex Bodi a povestit chiar cum a decurs prima întâlnire dintre el și fostul soț al Biancăi Drăgușanu, Victor Slav. „Victor mi se pare ok. O dată am fost la mama Biancăi, ei erau acolo și ne-am întânit. Am stat o jumătate de oră”, a spus Alex Bodi.