De când sunt împreună, de fapt, Culiță Sterp și iubita lui. Au ascuns relația de ochii curioșilor

Culiță Sterp a trecut printr-u mariaj nereușit, dar se pare că soarele a început demult să strălucească pe strada lui, pe plan sentimental. Concurentul de la Survivor urmează să devină tătic și este cum nu se poate mai fericit.

După ce a încercat să refacă legătura cu Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp a ajuns, în cele din urmă, tot la despărțire. Concurentul de la Survivor s-a cuplat mai apoi cu Daniela Iliescu, pe care a și lăsat-o însărcinată. Cei doi au dat marea veste cu puțin după Sărbătorile de Iarnă, deși în spațiul public se vehicula mai demult că artistul urmează să devină tătic.

Întrebarea pe care toți și-au pus-o, legat de relația lui Culiță, a fost următoarea: de cât timp este, de fapt, împreună cu Daniela Iliescu? Ei bine, zilele trecute, iubita lui Culiță a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea și artistul, pe care a făcut public faptul că cei doi se iubesc de 1 an de zile.

„Un an cu tine, o lună fără tine” a scris Daniela Iliescu pe imaginea respectivă, referindu-se la faptul că a trecut o lună de când artistul a plecat în Dominicană, la Survivor.

Culiță Sterp va deveni tătic pentru prima dată

Culiță Sterp și Daniela urmează să devină părinți, iar Teo Trandafir i-a dat de gol, cei doi vor avea o fetiță. Iubita lui Culiță a povestit cum este această perioadă pentru ea, mai ales că artistul este plecat la Survivor România.

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, este însărcinată în patru luni și se simte foarte bine. Din când în când, se confruntă cu probleme emoționale, din cauza plecării iubitului ei în Republica Dominicană. Tânăra încearcă să se obișnuiască cu absența lui, dar îl și susține în competiție.

„Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă.

L-am încurajat fără să mă gândesc la mine, sincer, și doar în ultimele două zile am simțit așa cu adevărat că el chiar pleacă și o să îmi fie greu fără el… Nu a fost simplu, dar eu sunt obișnuită cu schimbările astea, că și eu am stat departe de familie mult timp și cumva mi-am pus în cap că el este acolo, că are oportunitatea asta, are o șansă să zic unică în viață și m-am concentrat pe asta” a spus Daniela.