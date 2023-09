De cât timp ar avea o idilă Spike și Livia, de fapt. Ce s-a întâmplat în perioada în care Cătălin Bordea era plecat în America Express

Recent, CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, detalii legate de separea dintre Livia și Cătălin Bordea. Livia Eftimie, ex-Bordea, a fost surprinsă în tandrețuri cu Spike, prieten apropiat al comediantului. Idila dintre brunetă și artist, însă, ar fi început încă din perioada în care actorul de stand-up comedy era plecat în America Express, show-ul de la Antena 1. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Încurcate-s căile iubirii! După ce Cătălin și Livia au ales să se despartă, Livia a „dispărut” din peisaj aproape trei luni. Dar CANCAN.RO a depistat-o, iar imagini spumoase pot fi văzute AICI. Pe de altă parte, a ieșit la suprafață și noua relație a fostei partenere a comediantului. În urmă cu două zile, CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, imagini cu Livia, fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, aflată în tandrețuri cu Spike. Cei doi s-au sărutat pasional, chiar în autoturismul artistului. Imaginile pot fi privite AICI! Dar asta nu e tot! La mijloc este vorba despre un amantlâc – idila dintre Livia și Spike ar fi debutat chiar în perioada în care Cătălin Bordea era plecat în America Express.

Spike și Livia ar avea o idilă încă din perioada în care Cătălin Bordea era plecat în America Latină

Idila dintre Livia și Spike ar dura mai bine de un an. Pare-se că relația amoroasă dintre fosta parteneră a lui Cătălin Bordea și artistul Spike ar fi început în perioada în care comediantul era la filmările din America Latină. Livia și Paul Mărăcine se cunosc de mai mult timp, existând momente în care ar fi confundat amiciția cu dragostea. Pe de altă parte, nici capitolul financiar nu este de neglijat, căci atât Livia, cât și Spike reușesc să câștige sumele frumușele din activitatea prestată!

Spike este activ pe două paliere – imobiliare și producții artistice. Cântărețul are o cotă parte de 50% în cadrum firmei care are ca obiectiv închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare. Cifra de afaceri a trecut de 275.000 de lei, în anul precedent. De altfel, profitul net s-a situat la 166.341 de lei. De altfel, Spike este activ în cadrul unei firme care are ca obiectiv post-producție cinematografică, video și programe de televiziune. Profitul pe anul precedent a fost de 300.752 de lei, iar cifra de afaceri înregistrată a fost de 429.518 lei.

Pe de altă parte, Livia, fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, deține și ea o firmă. Referitor la propria ei companie de producții video și cinematografice, buneta a înregistrat un profit net de 96.569 de lei, conform Fanatik.

