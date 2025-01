De ce a ales o englezoaică să se stabilească în România? Trăiește aici de mai bine de 20 de ani, chiar dacă a vizitat zeci de țări

De mai bine de două decenii, o femeie din Marea Britanie trăiește în România. Delia Burnham a explicat în cadrul unui videoclip publicat pe TikTok de ce a decis să aleagă țara noastră ca locul unde să își construiască o viață nouă!

Delia Burnham a ajuns în România pentru prima oară în urmă cu aproximativ 21 de ani. Femeia s-a simțit atrasă de țara noastră și a decis să se stabilească aici. Ea a vizitat numeroase țări de-a lungul timpului, însă numai aici a avut sentimentul de acasă.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Delia Burnham își exprimă des pe TikTok admirația față de România. Mulți au întrebat-o de ce a ales să trăiască aici. Iată ce le răspunde curioșilor!

„Mereu sunt întrebată de ce am ales România, după ce am călătorit în zeci de țări, cred că peste treizeci în total. Uneori nici nu știu ce să răspund decât că acolo m-am simțit cel mai acasă, sincer. În România m-am simțit acasă din prima și de fiecare dată când plecam și mă întorceam, parcă respiram mai bine când mă întorceam. Am observat acest lucru chiar când coboram din avion sau veneam înapoi peste granițe cu mașina. Poate că pare greu de crezut, dar așa este pentru mine. E ceva care poate nu are logică, dar acolo mă simt cel mai bine. Cumva, este casa mea”, a explicat Delia Burnham pe TikTok.