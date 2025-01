De ce a demisionat Gabriela Cristea de la Mireasa, de fapt. Tavi Clonda a spus tot adevărul

Demisia Gabrielei Cristea a șocat pe toată lumea, mai ales pe fanii emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii. Ei bine, după această veste total neașteptată, publicul a început să își pună întrebări și să fie curios în legătură cu motivul real al plecării celebrei prezentatoare TV. Soțul acesteia, Tavi Clonda, s-a decis să spună ce a stat în spatele acestei schimbări radicale, de fapt. Iată ce a spus!

Vestea neașteptată a fost dată chiar în prima ediție a noului sezon, atunci când vedeta a recunoscut că nu a fost o decizie ușoară. De asemenea, Gabriela Cristea a mărturisit că se gândea de mai bine de un an să facă acest pas, însă nu era sigură și a ajuns la concluzia că aceasta este hotărârea corectă după mai multe discuții cu familia. Acum, după ce fanii au venit cu întrebări legate de motiv, Tavi Clonda a făcut lumină în această situație.

După vestea total neașteptată dată de soția lui, Tavi Clonda s-a decis să ofere prima reacție și să explice motivul real pentru care Gabriela Cristea a luat această decizie. Acesta a ținut să menționeze că vedeta nu s-a retras definitiv din televiziune, doar că această pauză era necesară, având în vedere programul foarte încărcat care nu îi permitea absolut deloc să își petreacă timp cu familia.

„Am avut emoții așa. Trebuie să apară Gabriela. O să-i fac o surpriză, să marchez momentul, că așa m-a învățat pe mine mama, orice ocazie trebuie marcată. Orice sfârșit are un alt început. I-am comandat ceva, nu i-am mai luat flori, pentru că astăzi a fost ultima ei ediție la Mireasa. Nu s-a retras de tot din televiziune, vă dați seama, dar momentan are nevoie de o pauză, are nevoie de momente cu fetițele. Pleca în fiecare zi la 5 și venea la 10. Eu le culcam, eu le-am culcat și în seara asta și de-abia dimineața le vedea și este destul de greu atâția ani, deja 7 ani, cât are Victoria. Cam complicat.”, a spus Tavi Clonda pe rețelele de socializare.