De ce a divorțat Jorge de soția lui, Alina, după 5 ani de căsnicie. Motivul pentru care „faimosul” de la Survivor a fugit de acasă

Deși au trecut 11 ani de când Jorge a divorțat de Alina Laufar, motivul real al rupturii a iesit la suprafață abia acum. ”Faimosul” de la Survivor România 2023 a fugit de acasă după o căsnicie de 5 ani în care a îndurat multe.

Invitat în cadrul unui podcast, Jorge a dat cărțile pe față și a vorbit despre despărțirea de cea care i-a fost prima soție, Alina Laufar. Deși la vremea respectivă s-au speculat multe variante, ”faimosul” de la Survivor România a recunoscut că el a fost cel care a luat decizia de a divorța. A plecat de acasă, iar unul din motive a fost faptul că nu a mai suportat conviețuirea cu socrii lui.

„N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți.

Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul„, a declarat Jorge.

Jorge: ”Mi-am luat geamantanul și am plecat”

Vezi și: DEZVĂLUIRE DUREROASĂ FĂCUTĂ DE VICA BLOCHINA DESPRE FIUL SĂU LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023. DE CE NU MAI VORBEȘTE ACESTA CU EA

Pe lângă faptul că nu se putea bucura de intimitatea familiei, alături de soție și copil, Jorge s-a simțit nesusținut din punct de vedere profesional, cumva fosta lui soție își dorea altceva pentru el, dorință ce l-a îndepărtat tot mai mult de familie și de un posibil viitor împreună.

„Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: ‘Fă și tu ceva serios!’ Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul.

Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei).

Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci”, a mai spus Jorge.