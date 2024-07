De ce a pus Jador stop relației cu Oana Ciocan. Ce îi făcea în intimitate

Când toată lumea se gândea că Jador și Oana Ciocan vor face pasul cel mare, iată că a urmat separarea. Ce-i drept, puțini se așteptau ca cei doi să se despartă, când aveau atâtea planuri împreună. Povestea lor de dragoste a durat doar câteva luni, a fost una intensă căci el a cerut-o de soție imediat, însă la fel de repede a venit și ruptura. Mulți s-au întrebat care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care cântărețul și fosta războinică de la Survivor au pus punct relației amoroase, însă abia acum s-a aflat. Ce a putut să spună acum artistul despre fosta iubită?

Jador și Oana Ciocan și-au spus adio după doar câteva luni de relație. Cei doi s-au iubit cu patos, însă s-au despărțit imediat. Când toată lumea aștepta ca amorezii să facă pasul cel mare, iată că a urmat separarea, nicidecum nunta. Nu și-au mai acordat nicio șansă și a luat-o fiecare pe drumul lui.

Mulți s-au întrebat care a fost motivul real al separării, însă au vrut să țină totul pentru ei. Ei bine, iată că n-a durat mult timp căci manelistul a spus de ce s-a despărțit de fosta iubită.

CITEȘTE ȘI: JADOR, PROFESOR UNIVERSITAR?! MANELISTUL ȘI-A UIMIT DIN NOU FANII, DUPĂ DESPĂRȚIREA DE OANA CIOCAN

Le-a spus și internauților, dar și unei bune prietene, Elena Merișoreanu. Cântăreața de muzică populară n-a putut să țină prea mult timp secretul, așa că a dezvăluit tot ce a vorbit cu Jador. Se pare că motivul real al rupturii dintre el și Oana a fost gelozia. Tânăra ar fi fost prea geloasă, pentru stilul de viață al lui.

„Chiar am vorbit cu el zilele trecute. Am vrut să îl întreb, măi, da ce facem? Am vorbit personal cu el. I-am și zis: măi, eu credeam că vin la botez, la nuntă, deja îl vedeam și tătic. Mi-a zis: ”Nu mai e nicio nuntă, doamna Elena, că e foarte geloasă”.

Îți dai seama, ca artist, ești înconjurat de atâta prezență feminină, dar el e un băiat tare cuminte, e prea cuminte. Pentru un artist așa iubit e greu să găsești pe cineva care să înțeleagă stilul tău de viață, să se obișnuiască cu tot ce faci, cu cântări… Mi-a spus că era foarte geloasă, că și dacă se poza cu cineva era geloasă (n. red.: se referă la fanele care voiau să facă fotografii cu manelistul). Să știi că el este un băiat foarte cumsecade, nu irosește banii, nu îi dă pe prostii. Îi investește, asta apreciez foarte mult la el”, a spus Elena Merișoreanu, pentru spynews.ro