Jador, profesor universitar?! Manelistul și-a uimit din nou fanii, după despărțirea de Oana Ciocan

Jador și-a uimit fanii cu o dezvăluire pe care a făcut-o recent despre viața sa profesională. Anunțul vine la scurt timp după despărțirea de Oana Ciocan, femeia alături de care artistul se vedea tot restul vieții. Totuși, atunci când oamenii așteptau ca cei doi să facă pasul cel mare, ei au pus punct relației. Cântărețuș o ceruse și în căsătorie pe fosta lui iubită.

De-a lungul timpului, Jador a avut o viață amoroasă controversată, însă părea că și-a găsit fericirea alături de Oana Ciocan, tânăra pe care a cerut-o în căsătorie în cadrul emisiunii Survivor All Stars. Totuși, lucrurile nu au funcționat așa cum plănuise artistul nici de această dată.

Recent, Jador le-a făcut fanilor săi o dezvăluire surprinzătoare. Artistul a mărturisit că și-a dorit să devină profesor universitar. Mai mult decât atât, el a povestit că a urmat atât studiile de licență, cât și cele de master.

De asemenea, cântărețul a explicat faptul că, în 2019, se înscrisese și la doctorat, însă destinul a avut alte planuri pentru el. Astfel, a ajuns să își construiască o carieră în domeniul muzical, lucru pe care nu îl regretă deloc.

„Nu știu dacă știați, dar eu am vrut să mă fac profesor universitar. Am dat licența în 2017, am terminat masterul în 2019, m-am înscris la doctorat tot în 2019 și viața mi-a surâs și am ajuns pe Taraf TV. Sincer nu aș da niciodată ce am acum nici pentru postul decanului Facultății de Economie!”, a scris Jador pe Instagram.