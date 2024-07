Jador, replică directă pentru Teo Trandafir și Ilinca Vandici. Ele i-au comentat despărțirea de Oana Ciocan: „Femeile au alte așteptări”

Ilinca Vandici și Teo Trandafir și-au dat cu părerea despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan, lucru care l-a înfuriat pe manelist. Tânărul cântăreț de muzică de petrecere a răbufnit, în mediul online, după ce prezentatoarele de la Kanal D au vorbit despre el în emisiunea lor. Artistul n-a putut să reziste și a spus, fără ocolișuri, ce-l deranjează.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat, în emisiunea lor de la Kanal D, despre separarea dintre Jador și Oana Ciocan, deși toată lumea aștepta nunta. Cele două prezentatoare TV au dat de înțeles că manelistul umblă din floare-n floare, precizând că este de „energie feminină”.

Ei bine, astfel de vorbe i-au pus capac artistului și l-au făcut să răbufnească, în mediul online. Cântărețul de muzică de petrecere s-a enervat la culme atunci când a auzit discuția celor două moderatoare, așa că a ținut neapărat să le transmită un mesaj public.

Teo Trandafir: Deci tu ziceai că Jador este de energie feminină?

Ilinca Vandici: Da, știi de ce? Pentru că este….(n.r a dat de înțeles că zboară din floare în floare)

Manelistul nu a fost de acord cu spusele celor două vedete de la Kanal D, așa că a ținut să facă anumite precizări în spațiul public. Le-a reamintit tuturor că el este cel care are grijă de familia lui, având multe responsabilități în spate.

A recunoscut că mereu este pe drumuri, lucru care-i afectează relațiile amoroase, pentru că „femeile au alte așteptări”. Jador s-a supărat teribil atunci când Ilinca Vandici și Teo Trandafir au spus la TV că el are o „energie feminină”, dând de înțeles și altele.

„Îmi pare rău că aveți părerea asta, să știți că nu este deloc așa. Un bărbat are grijă de familia lui, iar eu nu am grijă doar de familia mea, ci de toate familiile din jurul meu, de toți oamenii din jurul meu. Doar că, eu sunt mereu pe drumuri. Vezi? Și femeile au alte așteptări. Am niște lucruri de care trebuie să…în fine. Nu vă dau dvs. explicații doar că să spui despre mine că sunt într-o energie feminină, nu prea mi-a plăcut. Mersi”, a fost replica lui Jador pentru cele două prezentatoare.