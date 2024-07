Oana Ciocan rupe tăcerea după despărțirea de Jador! Adevărul despre momentul rupturii: „Acest joc”

Jador și Oana Ciocan se pregăteau să facă pasul cel mare, după ce artistul a cerut-o în căsătorie pe tânăra războinică la Survivor All Stars. Însă acum, cântărețul de manele este din nou singur, așa cum a anunțat recent. Despărțirea de fosta concurentă de la Survivor a avut loc deja de ceva timp, dar abia acum Jador a decis să clarifice lucrurile. A preferat să fie discret în legătură cu relația lor, dar a simțit că este momentul să lămurească situația în fața fanilor care au insistat pentru detalii. Chiar dacă nu a explicat motivele separării, Jador a dorit să transmită un anunț important.

„M-am despărțit de Oana. Motivele le ținem pentru noi. Dar dacă tot vrei să scrii, poți să anunți și faptul că am în lucru o piesă pentru despărțire. Pregătesc o melodie pentru despărțiri. Vara asta am un program plin, cânt în mai multe locuri pe la noi, apoi am un angajament în Germania…”, a dezvăluit Jador, pentru VIVA.

