Fosta iubită a lui Jador, dezvăluiri uluitoare despre despărțirea artistului de Oana Ciocan: ”Așa face el!”

Fosta iubită a lui Jador, Simina Loica, nu s-a mai abținut și a comentat despărțirea dintre manelist și Oana Ciocan. Cei doi foști concurenți de la Survivor All Stars erau logodiți și aveau planuri mari pentru viitor, dar, au hotărât să se despartă deoarece lucrurile nu au decurs conform așteptărilor. Acum, fosta parteneră a manelistului a spus ce multă lume nu a avut curajul. Iată ce a crezut de la bun început Simina Loica despre relația dintre Jador și Oana Ciocan!

Jador și Oana Ciocan au avut o relație de câteva luni și s-au logodit. Deși fanii lor sperau să îi vadă la altar, cei doi au hotărât să se despartă. Simina Loica, fosta iubită a manelistului, este convinsă că relația nu ar fi durat, având în vedere că Jador și-a cerut în căsătorie toate iubitele.

Fosta iubită a lui Jador era convinsă că manelistul nu va ajunge la altar cu Oana Ciocan

Simina Loica și Jador au fost împreună cu câțiva ani în urmă, după ce s-au întâlnit pe platourile show-ului matrimonial Puterea Dragostei. Chiar și după despărțire, cei doi au fost văzuți în ipostaze tandre, dar în cele din urmă au decis să se despartă definitiv.

Fosta parteneră a manelistului nu a fost deloc surprinsă în momentul în care Jador a cerut-o de soție pe Oana Ciocan. Bruneta era mai mult decât convinsă că relația lor nu va rezista, în ciuda speculațiilor că vor ajunge la altar. Simina Loica este de părere că există o posibilitate de împăcare după despărțirea lor recentă și foarte mediatizată.

„Știam că am dreptate. Am auzit, da. Ce să mai spun? Nu am nimic de comentat. Știu că am avut dreptate, dar nu mai am ce să spun! Cine știe poate că acum se vor împăca. Mai știi?”, a mărturisit Simina Loica, conform viva.ro.

Simina Loica, dezvăluiri inedite despre Jador: „Cum face el!”

Acum câteva luni, Simina Loica și-a spus părerea despre decizia fostului ei iubit de a o cere în căsătorie pe Oana Ciocan. Ea a spus că Jador are obiceiul de a-și cere toate iubitele în căsătorie. Manelistul le promitea stabilitate și dorea să întemeieze o familie, însă promisiunile se încheiau cu despărțiri.

„A cerut-o de soție? Știu că spun că se căsătoresc, dar ce părere să am eu? Eu nu am văzut-o în realitate, dar am înțeles că e o fată finuță. Eu știu că lui genul acesta de femeie îi place. Îi transmit ‘casă de piatră’ și să nu fie cu asta, ca și cu celelalte. Pentru că eu știu că în ultimul timp pe toate iubitele lui voia să le ia de neveste și să facă copii cu ele. Și s-a sfârșit cu despărțire și cu… Cum face el!”, a mai dezvăluit Simina Loica, în urmă cu ceva timp, pentru sursa citată anterior.

