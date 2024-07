Jador confirmă despărțirea de Oana Ciocan. Îi pregătește fostei sale iubite o mare surpriză: „Motivele le ținem pentru noi”

Jador și Oana Ciocan au fost împreună luni bune și aveau planuri mari de viitor împreună. Manelistul a cerut-o în căsătorie pe tânăra olteancă, în direct, la Survivor All Stars, iar toată lumea aștepta marele eveniment. Au avut o relație frumoasă și n-au ezitat să facă totul public. De ceva vreme, s-a tot zvonit că a existat o separare între cei doi, iar acum cântărețul a confirmat-o. Artistul n-a vrut să dea multe detalii despre despărțire, însă a făcut un anunț important.

Jador și Oana Ciocan urmau să facă pasul cel mare, după ce artistul a cerut-o în căsătorie pe tânără la Survivor All Stars. Cântărețul de manele este din nou burlac, după cum a anunțat de curând. Nu mai este împreună cu fosta războinică de la Survivor de ceva vreme, însă abia acum a spus lucrurile pe nume. Și-a dorit să fie discret în legătură cu relația amoroasă pe care a avut-o cu Oana, doar că a trebuit să dea cărțile pe față la insistențele fanilor. Nu a vrut să dezvăluie motivele separării, dar a ținut să facă un anunț important.

CITEȘTE ȘI: NU MAI ESTE CALE DE ÎMPĂCARE ÎNTRE JADOR ȘI OANA! SORA MANELISTULUI CONFIRMĂ: ”E MAI BINE AȘA!” + ”EL VREA BURLĂCIE!”

„M-am despărțit de Oana. Motivele le ținem pentru noi. Dar dacă tot vrei să scrii, poți să anunți și faptul că am în lucru o piesă pentru despărțire. Pregătesc o melodie pentru despărțiri. Vara asta am un program plin, cânt în mai multe locuri pe la noi, apoi am un angajament în Germania…”, a dezvăluit Jador, pentru VIVA.