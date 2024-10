De ce Anda Călin nu apare în filmele lui Liviu Vârciu. Ea își dorește, dar...

Liviu Vârciu a investit o sumă frumoasă în filmul său, „Zăpadă, Ceai și Dragoste: Cu puțin Noroc”. Actorul a muncit de zor pe platourile de filmare de la ultima lui producție și a lucrat numai cu profesioniști. Soția lui s-a gândit să apară în creațiile lui Liviu Vârciu, însă ceva a împiedicat-o. De ce nu apare Anda Călin în filmele partenerului ei de viață?

Anda Călin nu apare în filmele lui Liviu Vârciu, deși s-a gândit la această variantă. Vedeta spune că a avut o discuție în acest sens, însă a renunțat la ideea de a lua parte la filmări, ca actriță. Soția lui Vârciu spune că rolul ei este de a sta în spatele camerelor de filmări și să dirijeze lucrurile. Aceasta consideră că este o persoană destul de critică și sesizează greșelile imediat, așa că nu ar fi potrivită pentru rolul de actriță.

Producătorul comediei a investit nu mai puțin aproximativ un milion de euro. A făcut lucrurile ca la carte, a lucrat cu oameni profesioniști, însă peripețiile nu au lipsit. Liviu Vârciu ne mărturisea că a luat o mare țeapă din cauza unor…cai!

„Eu am plătit niște cai, care ar fi trebuit să fie cascadori și nu au făcut nimic din ce am vrut noi. Caii au fost mult mai ambițioși și neinteresați să joace în acest film. Nu au vrut să facă nimic din ce le-au spus cascadorii noștri. Caii ar fi trebuit să treacă prin fum, ar fi trebuit să facă o cambrare, să stea să treacă o dronă pe sub picioarele lor, nu au făcut nici asta. Așa că i-am plătit doar ca să-i scoatem puțin din oraș, să îi plimbăm până la Alba-Iulia, să le dăm să mănânce.

Dacă m-a țepuit cineva la filmul ăsta, m-au țepuit caii. Eu am plătit 1000 de euro pe zi pentru acei caii, au fost mai multe zile de filmare. Eu am investit în film peste 800.000 de euro, mă apropii de milion. Nu am împrumutat bani, așa cum am mai auzit, de la soția mea. Noi avem banii la comun. Soției mele i-am deschis acum o grădiniță, e business-ul ei, de care se ocupă ea. Business-ul meu e și al ei, ca în orice relație, banii ei sunt doar ai ei, banii mei sunt și ai ei”, ne-a spus Liviu Vârciu.