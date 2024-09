Liviu Vârciu a recunoscut că a înșelat-o pe Anda Călin: „Am zis că mor fără ea. Am sunat-o și i-am zis că...”

În urmă cu puțin timp și-au unit destinele în mod oficial, însă povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Anda Călin nu a fost mereu una ușoară. Se pare că în urmă cu ceva timp, după primul an de relație, cei doi au trecut printr-un moment de cotitură atunci când Liviu Vârciu a călcat strâmb înșelându-și partenera. A recunoscut tot.

După opt ani de relație și doi copii împreună, Liviu Vârciu și Anda Călin și-au unit destinele și în mod oficial, făcând nunta. Cei doi se întâlneau pentru prima dată în urmă cu mulți ani, într-un restaurant. Deși începutul poveștii lor de iubire a fost cu năbădăi, cei doi au reușit să găsească armonia și să formeze un cuplu fericit și să treacă și peste problemele ce au apărut pe drum.

Chiar dacă acum formează o familie fericită, relația dintre Liviu Vârciu și Anda Călin nu a fost mereu una roz. Se pare că în urmă cu ceva timp, după un an de iubire, cei doi au trecut printr-un moment greu. La acea vreme, prezentatorul TV a călcat strâmb, înșelându-și partenera.

În apărarea lui, Liviu Vârciu spune că atunci el și Anda erau despărțiți și locuiau separat. Mai mult, tot acela a fost momentul în care bărbatul și-a dat seama că nu poate trăi fără partenera sa, așa că a pus mâna pe telefon și a făcut tot ce era necesar ca ea să se întoarcă la el.

„Am înșelat-o o singură dată. Aveam 1 an de zile împreună. (…) Eram despărțiți. Ea stătea în altă parte, eu stăteam acasă și am avut un bufeu d-ăsta de nebunie. Mi-am dat seama că nu pot trăi fără ea. (…) Am zis că mor fără ea.

Am sunat-o și i-am zis că dacă nu vine acasă eu o să mor. Eu nu am crezut că o să am lucrurile astea atât de puternice pentru o femeie. De atunci am 7 ani de zile în care nu știu altă femeie. Nu am înșelat-o nici măcar cu o femeie. Nu îmi trebuie”, a spus Liviu Vârciu, în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu.