De ce boală cumplită suferă Bia Khalifa de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cum a ajuns în această situație

Apare zilnic cu zâmbetul pe buze, dar Bia Khalifa ascunde o boală greu de îndurat. Stresul și problemele, pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, au afectat atât fizicul, cât și psihicul blondinei.

Bia Khalifa se confruntă, în prezent, cu anorexia nervoasă care îi tulbură complet liniștea. Concurenta de la emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” face eforturi colosale pentru a combate problema de sănătate. Alimentația este primul lucru din zi la care este atentă Bia.

Vedeta de la Pro TV cântărește cu aproximativ 20 de kilograme mai puțin decât ar trebui în mod normal. Pentru a scăpa de complexe, Bia Khalifa își dorește noi intervenții estetice, însă boala nu îi permite acest ”lux”. Simptomele des întâlnite ale blondinei sunt vărsături, leșin, stare de oboseală și irascibilitate. Dincolo de tratamentul medicamentos pe care îl urmează, Bia Khalifa nu ratează nici o ședință la psihoterapeut. După nenumărate momente de coșmar, blondina încearcă să se refacă și să își continue activitatea în online.

Bia Khalifa a ajuns în atenția publicului în urma scandalului cu Dani Mocanu. Inclusiv acest lucru a contribuit la deteriorarea stării de sănătate a vedetei. Participarea Biei Khalifa la emisiunea de pe ProTV, reprezintă o adevărată provocare, întrucât lipsa hranei și condițiile precare, pot afecta pe termen lung starea de sănătate a concurentei. În ciuda aparențelor, vedeta s-a descurcat de minune la majoritatea probelor la care a fost supusă.

Ce a spus Bia Khalifa despre problemele de sănătate

În cadrul unei emisiuni, blondina a declarat că din cauza bolii de care suferă a avut parte de două luni grele, mai ales că mediul din jungla de unde au avut loc filmările de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, au afectat mult mai tare starea de sănătate.

„Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Sunt subnutrită. Iau pastile, vitamine, încerc să mă mențin, măcar să am ce îmi trebuie în cap. Este ceva ce a pornit de la psihic”, a declarat Bia Khalifa, pentru Antena Stars.