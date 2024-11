De ce Daniel nu mai vorbea cu Silviu Prigoană. Și-a făcut curaj și a povestit prin ce l-a făcut să treacă: „Un dușman nu îți...”

Silviu Prigoană nu vorbea de ani buni cu frații lui, Daniel, Valentin și Titus. Regretatul afacerist se certase cu toată familia atât de rău încât nu a anunțat pe nimeni cu privire la moartea lui Vasile Prigoană. A ținut totul secret și l-a înmormântat în mare discreție. După ce s-a stins din viață fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu, unul dintre frații lui a ieșit la interval și a povestit pe șleau adevăratul motiv pentru care niciunul dintre frații săi nu mai ținea legătura cu Silviu.

Au trecut mai bine de două săptămâni de la moartea lui Silviu Prigoană, iar apele nu s-au liniștit. S-a aflat abia acum de ce regretatul afacerist era certat cu frații săi. Acesta nu mai avea nicio legătură cu Daniel, Valentin și Titus, scandalul dintre ei fiind atât de mare încât Silviu nici nu i-a anunțat de moartea și înmormântarea tatălui lor, Vasile Prigoană.

Totul a plecat de la afaceri, pentru că fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu și-ar fi dat afară de la muncă unul dintre frați și ar fi încercat și cu altul aceeași manevră. De 17 ani, Daniel și Silviu Prigoană nu-și mai vorbeau.

Daniel Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au vorbit după moartea lui Silviu Prigoană. Jurnalista i-a spus fostului ei cumnat că nu-și poate lua copiii din casa lui Prigoană. Acesta a îndemnat-o să meargă la Poliție și s-și caute dreptatea, pentru că altă soluție nu ar avea.

„Am vorbit exact când a murit Silviu, atunci am vorbit cu Adriana (n.r. Bahmuteanu). Într-o noapte am vorbit cu ea, atât, de atunci nu am mai vorbit cu ea. Am avut o convorbire de vreun sfert de oră. Ce să îi spun? Să fie puternică, vezi Doamne. Mi-a spus că copiii sunt acolo și că nu ies afară, ca nu îi lasă. I-am spus: Adriana, dragă, tot ce poți să faci este să te duci să apelezi la Politie. Altceva n-ai ce face, nu poți să spargi ușa să intri. Trebuie să urmezi calea legală, dar cred că asta va dura. Asta a fost tot, eu cu Adriana m-am înțeles foarte bine întotdeauna, n-am avut probleme”, a mai spus fratele lui Silviu Prigoană.