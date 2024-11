Eduard, mezinul Adrianei Bahmuțeanu, ar fi accesat mai multe site-uri despre suicid! Protecția Copilului a intervenit de urgență

Adriana Bahmuțeanu se luptă de mai bine de două săptămâni să ajungă alături de cei doi copii pe care îi are cu Silviu Prigoană. După ce afaceristul a încetat din viață, pe data 12 noiembrie, minorii au rămas în vila tatălui lui – în grija fraților mai mari. În mai multe intervenții publice, jurnalista a cerut ajutorul poliției și a oficialilor de la Protecția Copiilor. Recent, Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații șocante despre Eduard, mezinul familiei, despre care a spus că a accesat în repetate rânduri site-uri despre suicid.

Silviu Prigoană a murit în urmă cu mai bine de două săptămâni, în data de 12 noiembrie, în timp ce se afla la masă cu mai mulți apropiați. În urma rezultatelor INML, afaceristul a suferit in infarct miocardic. De atunci și până acum, Adriana Bahmuțeanu a încercat să fie alături de cei doi copii pe care îi are cu afaceristul: Maximus și Eduard, însă în zadar.

Minorii ar fi fost sechestrați în vila tatălui lor, acolo unde locuiau după ce jurnalista a divorțat de Silviu Prigoană. Rămânând unicul părinte în viață, jurnalista a încercat să le fie alături după ce și-au pierdut tatăl, însă în zadar. Nu a fost lăsată să își vadă copiii. Conform prevederilor legale, părintele supraviețuitor are dreptul să preia copiii/copilul în domiciliul său, lucru care nu s-a întâmplat în cazul Adrianei Bahmuțeanu. Vezi și Adriana Bahmuțeanu vrea să își testeze copiii pentru substanțe interzise + două noi dosare penale

Recent, jurnalista a ieșit public și a făcut o serie de declarații șocante despre Eduard, fiul cel mic. Aceasta susține că a fost sunată de către directoarea școlii unde minorul învață și a fost informată că cel mic ar fi accesat în repetate rânduri mai multe site-uri despre suicid. Adriana Bahmuțeanu susține că a luat legătura cu oficialii de la Protecția copilului și cu Poliția, însă s-a lovit de anumite proceduri legale pe care cele două instituții trebuie să le respecte.

„In jurul orei 18, m-a sunat directorul scolii si mi-a spus ca Eduard a accesat in repetate rânduri site-uri despre suicid. Azi-dimienață am avut o discuție la școală cu directorul și cu psiholoaga școlii, le-am spus că el este un copil foarte sensibil, că este închis în el, că eu eram stâlpul lui în viață și pentru că frații lui vitregi mă vorbesc de rău, lui acum i s-a dărâmat tot Universul. Este o problemă foarte mare, iar statul român nu vrea să mă ajute.

Am sunat la DGASPC, la Poliție, l-am rugat pe domnul director să-mi păstreze acele capturi pe care le-a făcut de pe site-urile respective. De altfel, școala a sunat la DGASPC și s-au pus în mișcare. Pana acum nu am niciun rezultat, nu știu ce se întâmplă acolo, deși legea este clară. Când un părinte moare, părintele supraviețuitor preia copilul în domiciliul său. Am sunat si la Poliție, dar asteapta sa intervina intai DGSAPC„ a declarat Adriana Bahmuțeanu la România TV.