De ce nu a făcut copii până acum Doiniţa Oancea? Secretul dureros al actriței

Doinița Oancea și-a deschis sufletul și a spus că cel mai mare regret al vieții sale este că nu a reușit să facă un copil până în prezent.

Săptămâna viitoare, Doinița Oancea va împlini 39 de ani. Aceasta este născută pe 15 februarie 1983. Până la această vârstă, actrița nu a reușit să își întemeieze o familie. Iată de ce.

Doinița Oancea: ”Cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță”

Invitată în cadrul podacastului realizat de Cătălin Măruță, bruneta a mărturisit care este cel mai dureros regret al său. Doinița a spus că nu a apucat să facă un copil deoarece nu a acordat suficientă atenție către întemeierea unei familii.

”De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță.

Adică am lăsat lucrurile cumva – lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să întemeiem”, a declarat Doinița Oancea, în timpul podcastului.

Doinița Oancea este o femeie singură

În urmă cu ceva timp, actrița a povestit ce s-a întâmplat cu fosta sa relație. Aceasta nu mai are partener din primăvara anului trecut. Ea și Adrian Călin aveau planuri de căsătorie, ba chiar se logodiseră, însă, într-un final, au decis să o ia pe drumuri diferite.

”În cinci ani jumătate nu ne-am certat, nu ne-am păruit, nu ne-am înșelat. Este exclusă infidelitatea. Cred că la un moment dat evoluam diferit și eu sunt o fire mai deschisă și el puțin mai închis, este introvertit. Îl vedeam și nu-l mai vedeam și atunci am zis, ce mă așteaptă? Nu știu, mi-a fost frică, recunosc. Țin la el foarte mult. Cred într-o prietenie după o relație, dar nu în momentul imediat următor, pentru că lucrurile sunt destul de proaspete pentru amândoi”, a declarat Doinița Oancea la vremea respectivă, la Antena Stars.

