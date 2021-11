Doinița Oancea a trecut peste trădare. Ce afirmații a făcut actrița la adresa Lorei și a lui Ionuț Ghenu

Doinița Oancea a fost invitată în cadrul emisiunii ”La Măruță” și a făcut niște afirmații, în direct, referitoare la Lora și Ionuț Ghenu.

Doinița Oancea a acceptat provocarea de a răspunde mai multor întrebări, în cadrul rubricii „Spui tot sau îți ia gura foc". Astfel… actrița a fost nevoită să răspundă unor întrebări mai incomode. Cătălin Măruță a întrebat-o pe Doinița Oancea pe cine ar salva, dintre Lora și Ionuț Ghenu, dacă ar veni sfârșitul lumii.

Degajată, actrița a dat de înțeles că a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu șase ani: ”I-aș salva pe amândoi, aș salva bărbatul ca să ducem specia mai departe. Nu am nimic personal cu absolut niciun dintre ei, să fie sănătoși amândoi, să-și trăiască viața, nu mă mai interesează”, a spus Doinița Oancea.

Lora, dezvăluiri despre relația de prietenie cu Doinița Oancea

La rândul său, Lora a fost invitată în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță. În urmă cu șase ani, artista a fost acuzată că i-ar fi furat iubitul Doiniței Oancea. Actrița a suferit enorm atunci când a aflat că iubitul ei este noul partener al Lorei, prietenă bună cu ea la momentul respectiv. A trecut cu greu peste această poveste, fiind trădată de două persoane dragi ei.

”Am trecut printr-o experienţă nefericită, pe care nu şi-o doreşte nimeni în viaţă. Totul timpul când ni se întâmplă ceva neplăcut, ne întrebăm de ce. Eu cred foarte tare în Dumnezeu şi mi-a şi demonstrat că tot ce face este ca să-mi fie mie bine. Totul a fost pentru ca eu să cresc şi să evoluez. Nu ai cum să înţelegi o chestie care îţi aduce nefericire la momentul respectiv. Chiar am glumit atunci. Că i-am cerut lui Dumnezeu să facă orice pentru a slăbi. I-am zis să-mi dea orice, chiar şi o boală, dacă e nevoie. Slăbisem în jur de 10-11 kilograme. Mult, oricum”, mărturisea atunci Doiniţa Oancea.

Pe de altă parte, Lora susține că cele două nu erau prietene în momentul în care ar fi început relația cu Ionuț Ghenu.

”Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu nu aveam cum să mă apăr. Că eram la Antena 1, dar eram atacată la Kanal D. Fiecare reacționează la durere. Mi-am păstrat cât de cât creierii și nu am început să scot eu armele. M-am mai întâlnit cu ea la vreo două evenimente. Nu vorbim dacă ne vedem. E foarte greu. (…)

Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, spunea ea în podcast.