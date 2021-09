Lora „dă moda” pe oriunde se duce! Dacă unele vedete preferă să sfideze vremea care se arată pe zi ce trece mai capricioasă și să poarte ținute care mai de care mai îndrăznețe și mai sumare atunci când ies în oraș, Lora procedează exact invers. Artista s-a înfofolit bine atunci când a ieșit la promenadă alături de una dintre prietenele sale și, chiar dacă a știut că plimbarea se va sfârși într-un restaurant, tot a ales să se îmbrace mai gros. CANCAN.RO vă arată imaginile exclusive cu ținuta pe care a purtat-o Lora.

Este una dintre cele mai sexy femei din showbiz, cu forme apetisante, un trup bine conturat, însă, atunci când vine frigul, nu prea îi pasă de aceste aspecte și se concentrează să-i fie cald și bine.

Lora a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO alături de o prietenă, în timp ce se îndrepta spre restaurantul Isoletta din zona de nord a Capitalei. Fără să stea pe gânduri, cântăreața a renunțat la aparițiile sexy de această dată și a îmbrăcat un compleu sport, foarte colorat, dar și suficient de gros încât să-i țină de cald. Părul l-a prins în coadă și machiajul a lipsit complet, dovadă că artista nu ține morțiș să iasă din casă doar ca „scoasă din cutie’.

(NU RATA: ESTE SAU NU ÎNSĂRCINATĂ?! LORA RUPE TĂCEREA DUPĂ ZVONURILE APĂRUTE ÎN ULTIMA PERIOADĂ)

Grăbite și, cel mai probabil, înfrigurate, cele două fete au „mărit pașii” până ce au ajuns la restaurant, iar Lora a demonstrat încă o dată că nu are nimic împotrivă să se afișeze în ipostaze cât se poate de normale și să mizeze pe confortul ei și nu pe cât este de dezgolită.

De ce nu s-au căsătorit până acum Lora și Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o poveste de iubire discretă, departe de lumina reflectoarelor. Însă, atunci când este întrebată de relația lor, artista răspunde cu drag, neavând nimic de ascuns. Recent, a dezvăluit și motivul pentru care, până în prezent, cei doi nu au ajuns în fața altarului. Cuplul avea totul planificat, dar pandemia le-a amânat evenimentul.

“Pașii se tot fac. Zilnic facem pași spre o relație mult mai frumoasă. Suntem ca cei mai buni prieteni, ne iubim enorm, însă pandemia a amânat tot ce ne-am planificat. Urmează cu siguranță, însă mai durează”, a mărturisit Lora la Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: AȘTEAPTĂ LORA PRIMUL EI COPIL?!? DECLARAȚIE CONTROVERSATĂ A LUI COVE: „TOATE COLEGELE MELE ŞI-AU FĂCUT AFACERI SAU AU RĂMAS ÎNSĂRCINATE”)

Lora își dorește cinci copii!

În urmă cu ceva timp, Lora a dezvăluit în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV că își dorește foarte mult să aibă copii, mai exact cinci! Cu toate acestea, artista susține că nu știe dacă ar avea timp pentru o asemenea „aventură”, ce necesită răbdare infinită.

„Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am cinci copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora.